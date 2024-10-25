Он реализует технологию суперразрешения 2K со скоростью 144 кадра в секунду.

В преддверии запланированного на 30 октября выпуска смартфона iQOO 13, компания активно раскрывает некоторую интересную информацию, чтобы повысить интерес к этому новому устройству. Недавно, 25 октября, iQOO раскрыла детали конфигурации экрана своего нового флагманского телефона, который станет первым в мире Android-смартфоном, оснащённым технологией защиты глаз OLED с круговой поляризацией и новейшим светоизлучающим устройством BOE Q10.

Экран iQOO 13 отличается впечатляющими характеристиками: глобальная пиковая яркость достигает 1800 нит, проблема цветопередачи снижена на 50%, а энергопотребление уменьшено на 10%. Кроме того, этот смартфон оснащён сверхчувствительной сенсорной технологией нового поколения, которая благодаря зональной оптимизации сенсорного управления обеспечивает скорость отклика игровых кнопок до 100 мс. На недавней встрече по вопросам технологий производительности киберспорта была подробно представлена настройка производительности. Визуальные эффекты во время игры, продемонстрированные во втором квартале, были существенно улучшены.

IQOO также сотрудничает с BOE для создания экрана 2K Q10 Everest, который реализует технологию суперразрешения 2K со скоростью 144 кадра в секунду и технологию одновременного использования суперкадров. Технология суперкадров в iQOO 13 включает суперразрешение текстур 2K на уровне ПК и суперкадр на собственном уровне со скоростью 144 кадра в секунду. Благодаря революционному "алгоритму рендеринга текстур AI" и вторичному рендерингу после увеличения разрешения, iQOO 13 удалось реконструировать ссылку на вставку кадра и обеспечить нулевую задержку восприятия. В режиме суперкадра задержка игры iQOO 13 даже ниже стандартной задержки игры, составляющей 28 мс. Энергопотребление суперкадра со скоростью 144 кадра в секунду на 23,9% ниже, чем у других решений для вставки кадров со скоростью 120 кадров в секунду, обеспечивая пользователям исходный уровень задержки в игре, качества изображения и производительности энергопотребления.

Дополнительно, iQOO 13 предлагает функцию "Полный параллелизм 2K + 144FPS", которая охватывает большинство игр FPS. Эта функция позволяет пользователям наслаждаться непревзойденным качеством игрового процесса с суперразрешением и суперкадровым параллелизмом без необходимости использования дополнительного охлаждающего устройства.