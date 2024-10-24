Это первый случай, когда между Android и iOS реализовали функцию передачи в одно касание.

Вечером 24 октября компания Oрро провела конференцию, посвящённую презентации серии смартфонов Oрро Find X8 и нескольких инновационных флагманских продуктов. Одним из ключевых объявлений на этой конференции стала поддержка функции передачи данных в одно касание между устройствами Oрро и iPhone, что представляет собой значительный прорыв в межплатформенной совместимости.

Эта новая функция, известная как One Touch Transmission, позволяет пользователям передавать данные между устройствами на базе Android и iOS с необычайной лёгкостью. Это не только устраняет технические барьеры между двумя экосистемами, но и устанавливает новый стандарт в сфере бесконтактной передачи данных. Функция поддерживает не только обычные изображения, но и живые фотографии, сделанные на устройствах серии Oрро Find X8, которые можно нормально просматривать на iPhone.

Также компания представила три режима, которые можно использовать для фотографирования в серии Find X8. Эти стили не только применимы к статическим изображениям, но также поддерживают живые фотографии в реальном времени. Это означает, что кадры живых фотографий будут чёткими и соответствовать индивидуальным потребностям в самовыражении. Серия Oрро Find X8 также вводит новую технологию съëмки без теней, которая позволит каждому пользователю легко фиксировать моменты, записывать эмоции и делать фотографии без лишних усилий. Благодаря трём ключевым возможностям - адаптивному затвору AI, технологии мгновенного двойного кадра AI и вычислительной технологии с пиковым сдвигом - устройства серии Find X8 обеспечивают как высокую скорость съëмки, так и отличное качество изображения.