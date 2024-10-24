Благодаря этому смартфон разблокируется на 25% быстрее при включённом экране и на 50% быстрее при выключенном экране.

Сегодня, 24 октября компания Xiaomi наконец-то официально объявила дату выпуска своей новой флагманской серии - Xiaomi Mi 15. Согласно официальным источникам, презентация серии Xiaomi Mi 15 пройдет 29 октября в 7 часов вечера по местному времени в Китае. Ранее компания следовала стратегии, когда глобальный запуск состоялся через несколько месяцев после китайского, поэтому можно предположить, что глобальный релиз серии Xiaomi Mi 15 может состояться в феврале следующего года. Помимо серии Xiaomi Mi 15, на этом же мероприятии будут представлены другие продукты, включая Xiaomi SU7 Ultra. Это событие станет важным шагом в расширении линейки продуктов Xiaomi.

Лу Вейбинг, президент Xiaomi Group, объявил, что вся серия Xiaomi Mi 15 будет оснащена ультразвуковыми сканерами отпечатков пальцев. Эти сканеры обеспечат более быструю и удобную разблокировку устройства. По словам Лу Вейбинга, новый ультразвуковой отпечаток пальца разблокируется на 25% быстрее при включённом экране и на 50% быстрее при выключенном экране. Это решение также обеспечивает лучшее удобство использования, даже в условиях плохой освещённости или мокрыми руками. Также одним из ключевых обновлений станет введение новой операционной системы HyperOS 2.0, основанной на Android 15. Эта система будет включать ряд инновационных AI-функций, таких как HyperCore, HyperConnect и HyperAI, которые обеспечат улучшенный пользовательский опыт.