Инсайдер Digital Chat Station объявил о подробной конфигурации смартфона iQOO 13.

Сегодня, 24 октября, известный инсайдер Digital Chat Station раскрыл подробную конфигурацию будущего смартфона iQOO 13, который обещает стать одним из самых мощных и инновационных устройств на рынке. IQOO 13 будет оснащён новейшим чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Extreme Edition, произведённым по 3-нм техпроцессу TSMC второго поколения N3E. Этот процессор включает в себя два «суперядра» с основной частотой до 4,32 ГГц и шесть «Performance Core» с основной частотой 3,53 ГГц. Графический процессор Adreno 830 обеспечит высокую производительность в графически интенсивных задачах.

Смартфон будет оснащён 6,82-дюймовым OLED-экраном с высоким разрешением 3168×1440 пикселей. Экран поддерживает частоту обновления 144 Гц и технологию LTPO, а также полное высокочастотное затемнение экрана 2592 Гц + DC-подобное затемнение. Экран поставляется от компании BOE. Также он оснащён памятью 9600 Мбит/с и встроенным чипом Q2 собственной разработки, образующим двухъядерную систему. Программное обеспечение поддерживает схему вставки кадров с низкой задержкой, что обеспечит плавный и быстрый пользовательский опыт. IQOO 13 оснащён встроенной большой батареей ёмкостью 6150 мА*ч, которая обеспечит длительную автономную работу. Смартфон поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 120 Вт и питается от блока PPS+ мощностью 100 Вт, что позволит быстро заряжать батарею.

По ранее опубликованным данным, iQOO 13 будет оснащен системой из трёх камер, включающей все три сенсора по 50 МП, включая основной, ультраширокоугольный и телефото сенсоры. Дизайн камер будет сохранять круглую форму, расположенную в верхней левой части задней панели. Смартфон также будет оснащён IP68 сертификацией по пыле- и влагозащите, и большим x-axis вибрационным мотором.