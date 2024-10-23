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СтарыйДед
Huawei представила новый MatePad Pro 12.2 Gold Collector's Edition
Планшет обладает уникальным дизайном с текстурой золотистого шёлка, который получен благодаря множественным процессам обработки.

Компания Huawei только сегодня представила свою новую версию планшета Huawei MatePad Pro с диагональю 12,2 дюйма, которая впечатляет не только своими техническими характеристиками, но и уникальным дизайном. И уже сейчас появились первые фотографии распаковки и подробности дизайна нового продукта. 

Задняя часть корпуса Huawei MatePad Pro 12,2 Liquid Gold Collector’s Edition выполнена в элегантном и гуманистическом эстетическом дизайне, вдохновленном традиционными шёлковыми текстурами. Для создания этого уникального золотисто-шëлкового эффекта Huawei использовала несколько передовых технологий, включая полировку корпуса более тысячи раз. Корпус изготовлен из ультратонкого авиационного стекловолокна, что делает его одновременно лёгким (весит всего 508 грамм) и прочным. Процессы обработки, такие как натирание чернилами и применение множества оптических покрытий, позволили воссоздать визуальный эффект, близкий к настоящему шёлку. Планшет оснащен двухслойным OLED-экраном с технологией PaperMatte, которая обеспечивает мягкую подсветку и антибликовые эффекты. Эта инновационная OLED-архитектура повышает яркость, контрастность и цветовое представление плоского экрана, устанавливая новый отраслевой стандарт. Экран имеет разрешение 2.8K, частоту обновления 144 Гц и пиковую яркость до 2000 нит, что делает его идеальным для работы в различных условиях освещения, включая прямой солнечный свет.

Huawei MatePad Pro 12,2 поставляется с приложением GoPaint, разработанным специально для творческих задач. Это программное обеспечение предлагает широкий спектр профессиональных и простых в использовании функций для рисования, удовлетворяющих потребности как профессиональных художников, так и энтузиастов. Стилус M-Pencil третьего поколения, который поставляется в комплекте, отличается технологией StarLight и 16384 уровнями чувствительности к давлению, обеспечивая естественные ощущения от письма и рисования. В комплекте с планшетом также идёт клавиатура Huawei Glide Keyboard, которая поддерживает творческий режим благодаря архитектурным инновациям и сверхнадëжной технологии изгиба. Клавиатура имеет функцию хранения и зарядки стилуса, что снижает вероятность его потери и позволяет заряжать его в любое время. Планшет оснащён батареей на 10 100 мА*ч, которая обеспечивает до 14 часов видеопроигрывания, а также поддерживает быструю зарядку мощностью 100 Вт, позволяющую зарядить батарею от 0 до 100% менее чем за час.

Huawei MatePad Pro 12,2 дюйма Liquid Gold Collector’s Edition официально доступен для продажи по цене 9899 юаней (приблизительно 134 000 рублей). Этот планшет позиционируется как мощный инструмент для творчества, работы и отдыха, сочетающий в себе уникальный дизайн, передовые технические характеристики и инновационные творческие возможности. Однако, стоит отметить, что отсутствие встроенных сервисов Google может быть недостатком для некоторых пользователей.

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