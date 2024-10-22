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СтарыйДед
Oppo Reno 13 Pro получит перископический объектив с 3-кратным зумом и беспроводную зарядку на 50 Вт
Кроме того, стали известны характеристики дисплея и другие параметры.

Oppo находится на пороге запуска своей новой серии смартфонов, Reno 13, и последние утечки указывают на то, что версия Pro может стать популярной моделью в сегменте среднего класса. Хотя детали, просочившиеся из инженерных моделей, могут подвергнуться изменениям к моменту официального выпуска, они дают ценную информацию о потенциальных характеристиках будущего устройства. 

Reno 13 Pro, как сообщается, будет оснащён 6.78-дюймовым 8K LTPO OLED-дисплеем с высоким разрешением 1.5К, 2780 x 1264 пикселей и максимальной частотой обновления 144 Гц. "Сердцем" данного смартфона станет чипсет MediaTek Dimensity 9300, что делает его одним из первых смартфонов, использующих этот процессор. Этот чип обеспечит быструю и бесперебойную работу, даже при интенсивном многозадачном режиме. Также утверждается, что Reno 13 Pro оснащён достойной камерой. Ожидается, что он получит 50-мегапиксельный перископический телеобъектив с опцией 3-кратного оптического зума.

Что касается автономности, Reno 13 Pro может получить аккумулятор ёмкостью от 5900 мА*ч до 7100 мА*ч. Он будет поддерживать проводную зарядку мощностью 80 Вт. Кроме того, ожидается наличие беспроводной зарядки, мощность которой составит 50 Вт, включая магнитную беспроводную зарядку через специализированный магнитный защитный чехол. Кроме того, Reno 13 Pro будет иметь улучшенную пыле- и влагозащиту, что делает его более надёжным. Устройство также оснащено датчиком отпечатков пальцев для дополнительной безопасности.

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Смартфон IQOO 13 будет представлен 30 октября
Oppo Reno 13 Pro может получить изогнутый 1.5K-дисплей и 50-Мп перископический телеобъектив
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