Световое кольцо вокруг островка камер в IQOO 13 можно включать и выключать при необходимости.

Компания iQOO, известная своими мощными и инновационными смартфонами, постепенно раскрывает подробности о своём грядущем флагмане - iQOO 13. Он будет отличаться плоским и современным дизайном. Устройство появится сразу в четырёх цветовых вариациях: зелёный, серый, чёрный и белый. Одной из наиболее интересных особенностей нового флагмана является световое кольцо вокруг островка камер. Это кольцо не только добавляет смартфону стильный и футуристический вид, но и может быть включено или выключено по желанию пользователя. Как утверждает компания, когда кольцо загорится, смартфон станет похож на гоночный автомобиль. Задняя панель iQOO 13 бронированная, что обеспечивает лёгкость и прочность, делая смартфон не только красивым, но и надёжным.

Главной изюминкой iQOO 13 является его мощный чипсет Snapdragon 8 Elite. Этот новый процессор отличается значительными улучшениями в производительности CPU, GPU и AI. Данный чип предоставит более быструю скорость обработки данных и повышенную эффективность, что делает его идеальным вариантом для людей, которым требуется высокая производительность своего смартфона. В паре с процессором работает чип SuperComputing Q2, который обеспечивает игровой процесс со скоростью до 144 кадров в секунду. Это делает iQOO 13 одним из лучших вариантов для геймеров. Презентация данного смартфона состоится 30 октября в 19:00 по местному времени в Китае.