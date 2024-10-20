Кроме того, компания iQOO проводит исследования по влиянию света с круговой и линейной поляризацией на защиту глаз.

В конце октября 2024 года суббренд Vivo, iQOO, должен представить свой новый флагманский смартфон - iQOO 13. Хотя официального анонса ещё не было, компания уже начала выпускать тизеры, демонстрирующие некоторые аспекты дизайна и технических характеристик нового устройства.

IQOO 13 будет оснащён плоским 6,82-дюймовым дисплеем BOE Q10, что заметно больше, чем у компактного флагмана Vivo X200 Pro Mini с его 6,31-дюймовым экраном. Дисплей iQOO 13 отличается высоким разрешением 2K, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 1800 нит. Кроме того, он оборудован ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, встроенным в экран, и окружен ультратонкими рамками, обеспечивая впечатляющее соотношение экрана к корпусу.

Компания iQOO также проводит исследования по влиянию света с круговой и линейной поляризацией на защиту глаз. Технология защиты глаз OLED с круговой поляризацией в iQOO 13 может стать первой в телефонах Android, позволяющей чëтко просматривать содержимое экрана даже в солнцезащитных очках. Это особо важно для пользователей, которые часто носят очки и требуют максимальной комфортности использования устройства.

Нижний край iQOO 13 оснащён слотом для SIM-карты, микрофоном, портом USB-C и решёткой динамика. Устройство имеет плоские края, аналогичные Vivo X200 Pro Mini. На правой стороне расположены качелька регулировки громкости и клавиша питания, в то время как левый край выглядит пустым. Задняя часть iQOO 13 пока не раскрыта полностью, но ожидается, что она будет включать RGB световой кольцевой эффект вокруг модуля камеры, который будет использоваться во время игр, уведомлений и входящих звонков. Система камер будет оснащена 50-Мп основным сенсором с оптической стабилизацией, 50-Мп ультраширокоугольным сенсором и 50-Мп перископическим телескопическим сенсором.

Ожидается, что iQOO 13 будет поставляться с предустановленной версией Android 15 на базе OriginOS 5, что обеспечит современный и оптимизированный пользовательский опыт. Кроме того, смартфон будет оснащён мощным процессором Snapdragon 8 Elite, который является результатом совместной работы iQOO и Qualcomm в рамках технологического стека "Blue Crystal x Snapdragon".

На одном из изображений розничной коробки iQOO 13 видна тема сотрудничества с BMW M Motorsport, что указывает на то, что, как и у предшественника, будет доступен цветовой вариант с трехцветными полосами BMW. Это добавляет смартфону спортивный и стильный вид, который наверняка понравится фанатам автоспорта.