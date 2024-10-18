Серия Neo 10 также будет оснащена ультразвуковым сканером отпечатков пальцев.

В последнее время вокруг бренда iQOO ходят активные обсуждения, особенно после анонса о предстоящем выпуске флагманского телефона iQOO 13 5G 30 октября в Китае. Однако, кроме этого, есть и другие интересные новости: бренд активно работает над новой серией смартфонов - iQOO Neo 10 и Neo 10 Pro.

Согласно свежим данным, предоставленными одним инсайдером, будущие модели iQOO Neo 10 и Neo 10 Pro будут оснащены мощными процессорами. iQOO Neo 10, вероятно, будет работать на базе процессора Dimensity 9400, а iQOO Neo 10 Pro получит флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Также ожидается, что новая серия Neo 10 будет отличаться современным и удобным для игр плоским дисплеем с разрешением 1,5K. Кроме того, устройства будут иметь металлическую среднюю рамку, что добавит им прочности и премиального вида. Аккумулятор в новых моделях будет иметь ёмкость более 6500 мА*ч, что обеспечит длительную автономную работу. Кроме того, устройства поддерживают быструю зарядку мощностью 100 Вт, что позволит быстро восстановить заряд батареи.

Хотя подробной информации о камерах в утечках нет, можно предположить, что они будут не менее впечатляющими, чем у предшественников. Например, iQOO Neo 9 Pro был оснащён 50-Мп основным сенсором Sony IMX920 с оптической стабилизацией изображения и другими дополнительными модулями. Что касается биометрической безопасности, серия Neo 10 будет оснащена ультразвуковым сканером отпечатков пальцев на экране, обеспечивая удобный и безопасный способ разблокировки устройства. iQOO Neo 10 и Neo 10 Pro будут работать под управлением Android 15 с пользовательским интерфейсом OriginOS 5. Устройства также будут поддерживать последние стандарты беспроводной связи, включая Wi-Fi и Bluetooth.

Согласно источникам, серия iQOO Neo 10 ожидается в декабре в Китае. Поскольку предыдущие модели, такие как Neo 9 и Neo 9 Pro, были выпущены как на китайском, так и на международном рынках. В частности, версия Pro была эксклюзивом для китайского рынка, а стандартная модель была доступна для различных регионов. Следовательно, можно предположить, что и новая серия последует этому примеру.