На данный момент от него ещё не отказались, и компания решает, будет ли серия Galaxy S25 оснащаться Exynos 2500.

В последнее время вокруг линейки Samsung Galaxy S25 возникло много слухов относительно используемых процессоров. Многие отчёты предсказывали, что новая серия смартфонов может полностью перейти на чипы Qualcomm Snapdragon, отказавшись от традиционных Exynos. Однако, согласно новым данным, Samsung всё ещё не готова списать со счетов свой флагманский процессор Exynos 2500.

Одним из главных препятствий для использования Exynos 2500 является низкая производительность при производстве на 3-нм технологическом узле. Это означает, что значительная часть произведенных чипов не проходит качественную сертификацию, что приводит к значительным потерям ресурсов и производственных мощностей. Предполагается, что судьба Exynos 2500 будет решена примерно в конце текущего месяца или в начале следующего. Это решение будет зависеть от того, сможет ли Samsung улучшить показатели производительности своего 3-нм процесса. Ранее компания заявляла о своих усилиях по повышению этого показателя, и в ближайшие дни станет ясно, приведут ли эти усилия к значимым результатам.

Несмотря на производственные проблемы, Exynos 2500 уже был представлен в некоторых технических отчётах. Чип был выпущен на неуказанном 3-нм узле и даже упомянут в одном из финансовых отчётов Samsung. На платформе бенчмаркинга этот процессор показал достойную производительность с 10-ядерным ЦП и интегрированной графической системой (iGPU) следующего поколения Radeon на базе RDNA3, демонстрируя значительное улучшение по сравнению с предыдущим Exynos 2400.

Параллельно с попытками спасения Exynos 2500, ходят слухи о том, что Samsung рассматривает использование процессора MediaTek Dimensity 9400 для заполнения потенциальной пустоты в линейке Galaxy S25. Это решение могло бы помочь компании избежать зависимости исключительно от Qualcomm и снизить производственные затраты, поскольку Dimensity 9400, якобы, будет на 40 долларов дешевле, чем Snapdragon 8 Gen 4.