Китайский технологический гигант Huawei официально подтвердил, что новая серия смартфонов Nova 13 будет представлена 22 октября 2024 года. Это событие не только знаменует собой появление обновлённой линейки смартфонов, но и введение новой версии операционной системы Harmony OS, получившей название Harmony OS Next. Пользователи уже могут забронировать смартфоны Nova 13 и Nova 13 Pro на официальном сайте Vmall Huawei. Хотя первоначальный запуск серии Nova 13 состоится в Китае, ожидается, что эти смартфоны появятся на международном рынке в начале 2025 года.
Официальные листинги раскрыли дизайн и цветовые варианты новых смартфонов. Nova 13 и Nova 13 Pro будут доступны в четырёх стильных оттенках: Feather Sand White, Loddon Green, Star Black и Feather Sand Purple. Это разнообразие позволит пользователям выбрать устройство, соответствующее их индивидуальному стилю. Смартфон Nova 13 будет предложен в вариантах хранения 256 ГБ и 512 ГБ, а модель Nova 13 Pro в свою очередь будет доступна в трёх вариантах: 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Это обеспечит пользователям гибкость в выборе устройства, соответствующего их потребностям в хранении данных.
Хотя Huawei ещё не подтвердила все технические спецификации Nova 13 и Nova 13 Pro, известно, что оба устройства будут поддерживать спутниковую передачу сообщений Beiduo. Эта функция, уже присутствовавшая в предыдущих моделях Pro и Ultra, позволит пользователям осуществлять звонки и обмен сообщениями даже в условиях отсутствия традиционной сотовой связи. Как упоминалось ранее, вместе с серией Nova 13 дебютирует новая версия операционной системы Harmony OS, получившая название Harmony OS Next. Эта обновлённая ОС обещает более плавный интерфейс и новые функции, что должно повысить пользовательский опыт на устройствах Huawei. Ожидается, что Harmony OS Next будет использоваться не только в смартфонах, но и в других продуктах компании, включая планшеты, умные экраны и устройства для умного дома.