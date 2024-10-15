Кроме того, компания подтвердила, что официальный запуск состоится 22 октября 2024 года.

Китайский технологический гигант Huawei официально подтвердил, что новая серия смартфонов Nova 13 будет представлена 22 октября 2024 года. Это событие не только знаменует собой появление обновлённой линейки смартфонов, но и введение новой версии операционной системы Harmony OS, получившей название Harmony OS Next. Пользователи уже могут забронировать смартфоны Nova 13 и Nova 13 Pro на официальном сайте Vmall Huawei. Хотя первоначальный запуск серии Nova 13 состоится в Китае, ожидается, что эти смартфоны появятся на международном рынке в начале 2025 года.

Официальные листинги раскрыли дизайн и цветовые варианты новых смартфонов. Nova 13 и Nova 13 Pro будут доступны в четырёх стильных оттенках: Feather Sand White, Loddon Green, Star Black и Feather Sand Purple. Это разнообразие позволит пользователям выбрать устройство, соответствующее их индивидуальному стилю. Смартфон Nova 13 будет предложен в вариантах хранения 256 ГБ и 512 ГБ, а модель Nova 13 Pro в свою очередь будет доступна в трёх вариантах: 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Это обеспечит пользователям гибкость в выборе устройства, соответствующего их потребностям в хранении данных.

Хотя Huawei ещё не подтвердила все технические спецификации Nova 13 и Nova 13 Pro, известно, что оба устройства будут поддерживать спутниковую передачу сообщений Beiduo. Эта функция, уже присутствовавшая в предыдущих моделях Pro и Ultra, позволит пользователям осуществлять звонки и обмен сообщениями даже в условиях отсутствия традиционной сотовой связи. Как упоминалось ранее, вместе с серией Nova 13 дебютирует новая версия операционной системы Harmony OS, получившая название Harmony OS Next. Эта обновлённая ОС обещает более плавный интерфейс и новые функции, что должно повысить пользовательский опыт на устройствах Huawei. Ожидается, что Harmony OS Next будет использоваться не только в смартфонах, но и в других продуктах компании, включая планшеты, умные экраны и устройства для умного дома.