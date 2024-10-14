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СтарыйДед
Xiaomi 15 Ultra получит 200-мегапиксельную телефотокамеру с диафрагмой f/2.6 и 4,3-кратным зумом
Зум будет оптический, а фокусное расстояние 100 мм.

В преддверии выпуска новой серии флагманских смартфонов Xiaomi, отдельное внимание привлекает модель Xiaomi 15 Ultra, которая обещает стать одним из самых мощных и инновационных устройств на рынке в 2025 году. Хотя стандартные модели Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro ожидается, что выйдут в конце текущего месяца, модель Ultra планируется к выпуску в первом квартале 2025 года. Все три модели серии Xiaomi 15, включая Xiaomi 15 Ultra, будут оснащены мощным чипсетом Snapdragon 8 Gen 4. Помимо этого, Xiaomi 15 Ultra будет работать под управлением операционной системы Android 15 с фирменной оболочкой HyperOS 2.0 и иметь впечатляющий объëм оперативной памяти до 24 ГБ.

Одним из ключевых моментов, которые делают Xiaomi 15 Ultra особенным, является его система камер. Согласно последним утечкам, смартфон будет оснащён 200-мегапиксельной перископической телефотокамерой Samsung ISOCELL HP9, аналогичной той, что используется в Vivo X100 Ultra. Эта перископическая камера будет иметь фокусное расстояние 100 мм, диафрагму f/2.6 и 4,3-кратный оптический зум. Кроме перископической камеры, Xiaomi 15 Ultra, вероятно, будет обладать однодюймовой 50-мегапиксельной основной камерой Sony LYT-900 с поддержкой OIS (оптической стабилизации изображения), 50-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом Sony IMX858 и дополнительной 50-мегапиксельной телефотокамерой.

Также появилась информация, что Xiaomi 15 Ultra будет выпущен после Лунного Нового года, как раз в первом квартале 2025 года. Это даёт компании время для окончательной настройки и тестирования устройства, чтобы обеспечить максимальное качество и удовлетворение потребностей пользователей.

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