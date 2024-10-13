Honor выпустит новую серию мобильных телефонов X60 уже 16 октября.

Компания Honor объявила о запуске своей новой линейки флагманских смартфонов серии X60, который состоится 16 октября. Эта серия обещает принести ряд инноваций и улучшений, которые сделают эти устройства одними из самых привлекательных на современном рынке.

Одной из ключевых особенностей новой серии Honor X60 является длительное время автономной работы. Смартфоны этой серии будут оснащены мощными батареями, в частности, батареей сверхбольшой ёмкости Qinghai Lake, достигающей 6600 мА*ч. Компания утверждает, что это позволит пользователям забыть о постоянных зарядках и наслаждаться непрерывным использованием устройства без лишних хлопот. Кроме того, серия X60 известна своей повышенной устойчивостью к падениям и царапинам. Стойкость к царапинам по сравнению с предыдущим поколением увеличится на 23%. Это благодаря тому, что смартфоны будут оснащены сверхглубоким закалённым стеклом, что существенно увеличит их прочность и защитит от механических повреждений. Смартфоны серии Honor X60 будут иметь несколько ключевых технических особенностей, которые сделают их очень привлекательными для пользователей. Устройства будут оснащены 6,7-дюймовыми AMOLED-дисплеями с разрешением FullHD+ и частотой обновления 90 Гц. Кроме того, серия X60 будет оснащена уникальными датчиками с улучшенными возможностями, что обеспечит высокое качество фотографий и видеозаписей.

На данный момент известно, что в серию X60 войдут два устройства: Honor X60 и Honor X60 Pro. Honor X60 будет доступен в трёх цветах: элегантный чёрный, зелёный цвет морского озера и белый цвет лунной тени. Honor X60 Pro, в свою очередь, предложит более широкий спектр цветовых вариантов, включая базальтово-серый, небесно-голубой, белый, жгучий оранжевый и элегантный чёрный.