Главной собенностью Honor X60 Pro является то, что он оснащён батареей емкостью 6600 мА*ч, что на 800 мА*ч больше, чем у его предшественника.

16 октября китайская компания Honor представит новую серию смартфонов Honor X60, которая включает две модели: стандартный X60 и его продвинутую версию X60 Pro. Ранее были раскрыты подробности касательно стандартной версии, а теперь стали известны ключевые характеристики Pro-версии.

По информации, подтверждённой утечками, Honor X60 Pro будет работать на чипсете Snapdragon 6 Gen 1, который также использовался в прошлом году в модели Honor X50. Устройство будет доступно в нескольких конфигурациях:

- 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ встроенной памяти;

- 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ встроенной памяти;

- 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ встроенной памяти;

- 12 ГБ ОЗУ + 512 ГБ встроенной памяти.

Стоит отметить, что только версия с 512 ГБ встроенной памяти будет поддерживать спутниковый SMS-сервис China Mobile Beiduo, что может быть полезно для пользователей, находящихся в условиях ограниченного доступа к сети.

Honor X60 Pro будет оснащён 6,78-дюймовым изогнутым AMOLED-экраном с разрешением 2700 x 1224 пикселей. Хотя в утечках не упоминается частота обновления, можно предположить, что она может достигать 120 Гц, что обеспечит плавность работы интерфейса и лучшую реакцию в играх. Одной из ключевых особенностей новой модели станет батарея ёмкостью 6600 мА*ч, что на 800 мА*ч больше, чем у предшественника. Устройство поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт, но при этом, несмотря на внушительный размер батареи, толщина смартфона составит всего 7,98 мм. Honor X60 Pro будет представлен в четырёх цветах: чёрный, базальтовый серый, огненно-оранжевый и небесно-голубой. Размеры устройства составляют 162,8 x 75,5 мм, а вес — 188 граммов, что делает его достаточно компактным и лёгким для современного смартфона.