Кроме внутреннего рынка Китая данные устройства могут появиться и в Турции.

Суббренд Xiaomi, Redmi, снова вызывает ажиотаж со своей новой серией смартфонов - Redmi K80. Последние утечки и слухи раскрыли ряд функций, а также некоторую интересную информацию относительно кодовых названий и номеров моделей будущих гаджетов. Серия Redmi K80, как ожидается, будет представлена в нескольких вариантах, каждый из которых будет оснащён мощными процессорами от Qualcomm. Основными моделями будут Redmi K80 и Redmi K80 Pro.

Redmi K80 Pro будет работать на чипсете Snapdragon 8 Gen 4, который часто упоминается как Snapdragon 8 Elite. Это означает, что устройство будет иметь высочайшую производительность, сопоставимую с флагманами других брендов. Номера моделей для версии K80 Pro - 24117RK2CG и 24117RK2CC. В свою очередь, Redmi K80 будет оснащён процессором Snapdragon 8 Gen 3, который обеспечит высокую производительность и конкурентоспособность в среднем и высоком сегменте рынка. Номера моделей для стандартного K80 - 24122RKC7G/24122RKC7C.

Дизайн серии Redmi K80 подвергнется значительным изменениям. Известно, что версия Pro будет иметь круглый модуль камеры в верхнем левом углу задней панели, что придаст устройству более современный вид. Оба устройства, вероятно, будут иметь IP69 степень защиты от пыли и влаги, что обеспечит их надёжность в различных условиях.

Одной из наиболее интересных особенностей серии Redmi K80 является её потенциальная глобальная доступность. В отличие от многих флагманских устройств, которые часто ограничиваются отдельными рынками, Redmi K80 и K80 Pro могут быть доступны в различных регионах, включая Турцию и другие страны. Кроме того, эти модели могут быть ребрендированы как Poco F7 и F7 Pro для глобального рынка. Серия Redmi K80 ожидается к выпуску в ноябре этого года. Получение лицензии от Министерства промышленности и информационных технологий Китая также указывает на то, что выпуск состоится в скором времени.