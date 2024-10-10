Также стали известны размеры матриц и другие характеристики.

Последние полученные данные от известного инсайдера Digital Chat Station предоставляют ценную информацию о будущем флагманском смартфоне Realme GT 7 Pro, который скоро появится на рынке. Одной из ключевых особенностей Realme GT 7 Pro станет его впечатляющая камерная система.

Основная камера будет представлена 50-мегапиксельным сенсором Sony IMX906, который обеспечит высокую светочувствительность и оптическую стабилизацию изображения. В дополнение к основной камере, смартфон будет оснащён 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и 50-мегапиксельным перископическим телеобъективом Sony IMX882. Телеобъектив будет поддерживать 3-кратный оптический зум, а также обеспечивать гибридное 10-кратное увеличение и цифровое 120-кратногое увеличение.

Также были указаны размеры матрицы. Для основной камеры он составит 1/1.56 дюйма, а для телеобъектива 1/1.95 дюйма. Для любителей селфи, данный смартфон получит 32-мегапиксельную селфи-камеру.

Ранее инсайдер раскрыл, что Realme GT 7 Pro будет оснащён одним из самых крупных аккумуляторов, когда-либо используемых на телефонах Realme, - ёмкостью 6000 мА*ч. Это значительное обновление по сравнению с предыдущими моделями, такими как Realme GT 6 с батареей ёмкостью 5500 мА*ч. Аккумулятор будет поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 120 Вт, а также, возможно, беспроводную зарядку, хотя последняя функция ещё не окончательно подтверждена.

Также раскрыто, что он будет иметь современный дизайн с использованием стекла и композитных материалов. Вдобавок, Realme GT 7 Pro будет иметь класс защиты от пыли и воды IP69.



