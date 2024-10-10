Благодаря Dimensity 9400, данные смартфоны показали высокий результат производительности ИИ.

В мире смартфонов происходит значительный скачок в технологиях, и одной из самых интересных новинок является серия vivo X200, которая станет первым флагманом, оснащённым недавно выпущенным чипом MediaTek Dimensity 9400. Данный чип, выпущенный 9 октября, отличается впечатляющими характеристиками. Он обеспечивает пиковую производительность ЦП на 41% выше и производительность трассировки лучей на 40% выше по сравнению с предыдущим поколением Dimensity 9300.

Как сообщается, vivo X200 Pro и X200 Pro Mini станут первыми устройствами, которые будут выпущены с новым чипом Dimensity 9400, и они уже показали свою мощь в тесте AI-Benchmark. Этот тест оценивает смартфоны на основе их способности обрабатывать задачи, связанные с ИИ, и выдаёт оценку, отражающую возможности их производительности в этом аспекте. X200 Pro набрал впечатляющие 10 132 балла, что ставит его на первое место, а X200 Pro Mini занимает второе место с 10 095 баллами. Эти результаты значительно превышают показатели предыдущих моделей vivo X100 и X100 Pro, оснащённых чипом Dimensity 9300.

Чипсет Dimensity 9400 оснащён 8-м поколением NPU (нейропроцессорным блоком) от MediaTek, что позволяет флагманам использовать следующую волну инноваций генеративного ИИ. Согласно тестам компании, он обеспечивает на 100% более высокую производительность генерации диффузии и на 80% более высокую производительность LLM-подсказок, при этом потребляя на 30% меньше энергии по сравнению с предшественником. Помимо мощного чипа, устройства серии X200 (по крайней мере, модели Pro) также используют чип обработки изображений V3 для лучшей обработки деталей и цвета. Это обеспечивает высококачественную запись видео в формате HDR на всей диапазоне зума, а технология Smooth Zoom упрощает съёмку движущихся объектов, снижая при этом потребление энергии во время записи видео в 4K60.

В реальных тестах Oppo Find X8 Pro, работающий на чипе Dimensity 9400, значительно превзошел iPhone 16 Pro в 30-минутном игровом тесте Genshin Impact. Это демонстрирует реальную мощь нового чипа в игровых и ресурсоёмких задачах. Флагманская линейка от vivo, включая модели X200 Pro и X200 Pro Mini, запланирована к запуску 14 октября.