Речь идёт о неких 4 флагманах на базе Dimensity и 3 на Snapdragon. Также указаны серии линейных двигателей.

В последнее время известный инсайдер Digital Chat Station публикует много интересной информации. И сегодня он поделился деталями о будущих флагманских смартфонах от ведущих производителей, таких как OnePlus, Xiaomi, Oppo и других, которые скоро появятся на рынке.

Что касается флагманов с чипами Dimensity, то согласно сообщениям, 14 октября состоится мировая премьера чипа Dimensity 9400 в серии vivo X200, а 24 октября выйдет серия Oppo Find X8. Эти модели, вероятно, будут оснащены короткофокусным оптическим сканером отпечатков пальцев и линейным двигателем серии 0809. О каких ещё смартфонах идёт речь пока неизвестно. В свою очередь, в конце октября ожидается выпуск нескольких флагманских моделей, оснащённых новым чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. К этим моделям относятся серии Xiaomi Mi 15, iQOO 13 и, конечно же, OnePlus 13. Серия Xiaomi Mi 15, вероятно, станет первой в мире обладательницей флагманского чипсета Qualcomm нового поколения. И данные модели могут поддерживать одноточечный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и такой же линейный двигатель серии 0809.

Кроме этих моделей, в конце года ожидается выпуск ещё нескольких интересных устройств. Среди них серии Realme GT7 Pro, Honor Magic 7, Nubia Z70 Ultra, Huawei nova 13, а также серия Huawei Mate 70 и мобильный телефон со складным экраном Huawei Mate X6. Эти устройства будут представлены либо в октябре, либо в ноябре, и каждый из них принесёт свои уникальные особенности и улучшения.