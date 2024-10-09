Он обладает тем же сверхтонким дизайном, что и другие варианты в линейке P1, но с более крупным модулем камеры.

Китайский бренд Realme официально объявил о предстоящем выпуске нового смартфона в своей серии P - Realme P1 Speed 5G. Этот новый смартфон будет представлен на рынке 15 октября 2024 года, что делает его очередным добавлением в линейку P серии, которая уже включает в себя модели Realme P1, Realme P1 Pro и Realme P2 Pro.

В официальном тизере был впервые показан дизайн Realme P1 Speed 5G. Смартфон отличается сверхтонким дизайном, характерным для других моделей линейки P1, с более крупным круглым модулем камеры на задней панели. На фотографиях смартфон изображен в синем цвете. Хотя Realme ещё не раскрыла все полные характеристики предстоящего P1 Speed 5G, последние тизеры подтвердили некоторые из его ключевых особенностей. Одной из основных характеристик является процессор MediaTek Dimensity 7300 Energy, который представляет собой новую версию Dimensity 7300. Этот процессор работает в паре с до 26 ГБ оперативной памяти (включая расширение виртуальной оперативной памяти) и до 256 ГБ встроенной памяти.

Смартфон оснащён OLED-дисплеем с 92,65-процентным соотношением экрана к корпусу и частотой обновления 120 Гц. Realme особенно подчёркивает возможности этого смартфона для геймеров, благодаря режиму GT, сертификации TUV SUD Lag Free Mobile Gaming и поддержке игр со скоростью 90 кадров в секунду. Для эффективного теплового управления Realme P1 Speed 5G оснащён большой площадью охлаждения 6050 мм² из нержавеющей стали VC, которая может снижать температуру устройства до 19°C. Смартфон также обладает аккумулятором ёмкостью 5000 мА*ч, который поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 45 Вт. Камера смартфона включает 50-мегапиксельный основной сенсор, что обеспечивает высокое качество фотографий. Кроме того, смартфон имеет сертификацию IP65.