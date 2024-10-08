Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед
Vivo объявила, что серия vivo X200 будет выпущена 14 октября в 19:00 по китайскому времени
Также смартфоны будут обладать тонкими рамками со всех сторон.

По мере приближения даты выпуска компания постепенно публикует больше информации о новых устройствах, поддерживая значительный интерес. Как известно, изначально появятся три модели серии vivo X200: стандартный vivo X200, vivo X200 Pro и vivo X200 Pro mini. Модель vivo X200 Ultra, как ожидается, будет представлена в начале следующего года.

Модель vivo X200 Pro mini уже была продемонстрирована в официальных постерах и видео. Этот компактный флагман отличается прямоугольными краями и прямым экраном, что напоминает некоторые современные дизайнерские решения. Рамки vivo X200 Pro mini очень узкие. Самая узкая часть рамки составляет всего 1,32 мм, а нижняя часть рамки немного шире, примерно как у iPhone 16 Pro. Все модели серии vivo X200 будут оснащены мощным процессором MediaTek Dimensity 9400, который обеспечит высокую производительность и поддержку мощных AI-поддерживаемых задач. Этот чипсет использует графический процессор Mali-G925 Immortalis MC12. Серия vivo X200 будет известна своими впечатляющими камерами. Vivo X200 Pro и X200 Pro mini оснащены 200МП перископической линзой с апертурой f/2.67 и f/2.57 соответственно. Камеры поддерживают до 85мм и 70мм фокусное расстояние, а также новую технологию управления экспозицией и возможность съëмки 4K видео с эффектом портретного режима.

Одной из ключевых особенностей новой серии будет операционная система OriginOS 5, которая будет доступна на всех моделях vivo X200. OriginOS 5 добавит несколько новых детальных анимаций, что сделает систему более гладкой и плавной. Одной из наиболее интересных фишек будет функция, которая переводится как "атомный остров", аналогичная функции "динамический остров" в iPhone 14 Pro. Эта функция позволяет автоматически изменять форму и размер элементов интерфейса в зависимости от содержимого экрана, обеспечивая пользователям более богатый визуальный опыт. Функция "атомный остров" поддерживает различные сценарии применения, включая телефонные звонки, экспорт данных, напоминания о приёме лекарств, мониторинг окружающей среды и здоровья, таймеры игр, управление зарядом батареи, воспроизведение музыки, сопряжение Bluetooth и коммуникации IM и т.д..

Предварительные цены на серию vivo X200 уже появились в сети. Vivo X200 будет стоить от 3999 юаней (около 54 200 рублей) за базовую версию 12/256 ГБ. Vivo X200 Pro mini начнется от 4599 юаней (около 62 400 рублей) за базовую версию 12/256 ГБ, а Vivo X200 Pro — от 5199 юаней (около 70 500 рублей) за версию 16/256 ГБ.

#смартфон #смартфон 2024 #vivo x #vivo x200 #vivo x200 pro #vivo apex #vivo x200 mini #vivo x200 ultra #vivo x200+ #vivo x200 pro mini
+
Написать комментарий (0)
Характеристики Huawei Nova 13 и Nova 13 Pro
OnePlus 13 может стать первым смартфоном, оснащённым чипсетом Snapdragon 8 Elite
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китай находится на пороге технологического прорыва, заявляя о начале освоения кремниевой фотоники
17
The National Interest: советская титановая подводная лодка «Лира», «побила все рекорды и правила»
14
На Казанском авиазаводе запустили исполинские фрезерные станки для производства крупногабаритных деталей
7
Крупнейший в мире продавец стройматериалов сбросил 297 тысяч квадратных метров складских площадей
+
До конца года Нидерланды передадут Украине все обещанные F-16
4
Раскрыта дата премьеры новой экранизации культового рассказа Стивена Кинга "Человек, который бежит"
+
Космический зонд BepiColombo составил карту магнитного поля Меркурия всего за 30 минут
1
Создатель Linux рассматривает возможность исключения файловой системы Bcachefs из состава ядра
5
Геймеры сметают с полок последние остатки GeForce RTX 4080S и 4090 на фоне снятия их с производства
4
Минувшей ночью российская армия ударила по пунктам дислокации ВСУ в тыловой зоне
+
В Москве продают бронированный Mercedes W140 Pullman из гаража ФСО
+
NVIDIA запускает производство RTX 5000 — новое поколение видеокарт выйдет к концу года
4
Видеокарты NVIDIA могут оказаться медленнее, чем предполагалось, и будут основаны на 4-нм узле TSMC
13
Xiaomi выпустила холодильник Mijia Pro Cross 508L с компактным дизайном, сенсорным экраном и HyperOS
+
Википедию вынудили заблокировать страницу Silent Hill 2 Remake из-за вандализма
+
Импортозамещение в России в действии — динамика и первые результаты
+
Искандер накрыл местоположение ВСУ в Павлограде, спрятанное на местном заводе
+
В Microsoft назвали "быстрый" способ обновления до Windows 11
+
OnePlus 13 будет оснащен магнитной беспроводной зарядкой
3
Цена AMD Radeon RX 7900 XT достигла исторического минимума в 629 долларов
7

Популярные статьи

Топ-10 самых надежных моторов в мире
12
Почему я не куплю себе игровую консоль – какими я вижу минусы приставок
52
Итоги гоночного уик-энда 5-6 октября
1
Практика: переустанавливаем Windows без флешки в 2024 году, не потеряв ни одного важного файла
17
DDR5-4800 vs DDR5-6400 – почему покупка более скоростной ОЗУ может не принести вам никакой пользы
20
Как тормозят современные версии Linux в виртуальной машине и решение проблемы
14
Почему я не использую электросамокаты — на это есть 3 причины
1
ТУ-144: Взлет и падение советского сверхзвукового гиганта
3
ASUS ROG Flow X13 GV302XV - как мы создавали сказку о единорогах с помощью искусственного интеллекта
4
Что будет, если включить FSR 3 и AFMF 2, и как новые технологии AMD меняют рынок видеокарт
24

Сейчас обсуждают

DIP48
17:10
Слишком сложен оказался в эксплуатации самолет, дорогой и неэкономичный. Точно так же как и его западный конкурент Конкорд. Цивилизация не смогла себе массово позволить такую роскошь на текущем этапе ...
ТУ-144: Взлет и падение советского сверхзвукового гиганта
Manager
17:08
Новую партию БМД-4М и БМП-3 с допзащитой и комплексом "Накидка" передали в войска
Картинка
17:02
Новую партию БМД-4М и БМП-3 с допзащитой и комплексом "Накидка" передали в войска
Картинка
16:58
Оригинальная Red Dead Redemption выйдет на ПК уже 29 октября — Rockstar сделала внезапный анонс
Viad Vlad
16:56
У ХРюши поддержка закончилась поддержка в 2014 некоторые ее юзают до сих пор
Почему пользователи не любят Linux, а всем геймерам всё равно придётся перейти на Windows 11
RangerXP
16:47
+ - да
Оригинальная Red Dead Redemption выйдет на ПК уже 29 октября — Rockstar сделала внезапный анонс
OgoGoLog
16:37
Там же что-то ремастерили недавно, правда под свич, но не суть с того момента уже год прошел - могут и накрутить
Оригинальная Red Dead Redemption выйдет на ПК уже 29 октября — Rockstar сделала внезапный анонс
Sammie Vanhalen
16:37
"хороших решений для тех, кто не хочет покупать новый ПК, действительно нет." Есть. И все его знают.
Microsoft советует купить новый ПК, поскольку жизненный цикл Windows 10 подходит к концу
OgoGoLog
16:36
Уфф, хорошо.
Оригинальная Red Dead Redemption выйдет на ПК уже 29 октября — Rockstar сделала внезапный анонс
Dimkovski
16:35
Графон будет как с плойки 2010 года?
Оригинальная Red Dead Redemption выйдет на ПК уже 29 октября — Rockstar сделала внезапный анонс
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем