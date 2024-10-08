Также смартфоны будут обладать тонкими рамками со всех сторон.

По мере приближения даты выпуска компания постепенно публикует больше информации о новых устройствах, поддерживая значительный интерес. Как известно, изначально появятся три модели серии vivo X200: стандартный vivo X200, vivo X200 Pro и vivo X200 Pro mini. Модель vivo X200 Ultra, как ожидается, будет представлена в начале следующего года.

Модель vivo X200 Pro mini уже была продемонстрирована в официальных постерах и видео. Этот компактный флагман отличается прямоугольными краями и прямым экраном, что напоминает некоторые современные дизайнерские решения. Рамки vivo X200 Pro mini очень узкие. Самая узкая часть рамки составляет всего 1,32 мм, а нижняя часть рамки немного шире, примерно как у iPhone 16 Pro. Все модели серии vivo X200 будут оснащены мощным процессором MediaTek Dimensity 9400, который обеспечит высокую производительность и поддержку мощных AI-поддерживаемых задач. Этот чипсет использует графический процессор Mali-G925 Immortalis MC12. Серия vivo X200 будет известна своими впечатляющими камерами. Vivo X200 Pro и X200 Pro mini оснащены 200МП перископической линзой с апертурой f/2.67 и f/2.57 соответственно. Камеры поддерживают до 85мм и 70мм фокусное расстояние, а также новую технологию управления экспозицией и возможность съëмки 4K видео с эффектом портретного режима.

Одной из ключевых особенностей новой серии будет операционная система OriginOS 5, которая будет доступна на всех моделях vivo X200. OriginOS 5 добавит несколько новых детальных анимаций, что сделает систему более гладкой и плавной. Одной из наиболее интересных фишек будет функция, которая переводится как "атомный остров", аналогичная функции "динамический остров" в iPhone 14 Pro. Эта функция позволяет автоматически изменять форму и размер элементов интерфейса в зависимости от содержимого экрана, обеспечивая пользователям более богатый визуальный опыт. Функция "атомный остров" поддерживает различные сценарии применения, включая телефонные звонки, экспорт данных, напоминания о приёме лекарств, мониторинг окружающей среды и здоровья, таймеры игр, управление зарядом батареи, воспроизведение музыки, сопряжение Bluetooth и коммуникации IM и т.д..

Предварительные цены на серию vivo X200 уже появились в сети. Vivo X200 будет стоить от 3999 юаней (около 54 200 рублей) за базовую версию 12/256 ГБ. Vivo X200 Pro mini начнется от 4599 юаней (около 62 400 рублей) за базовую версию 12/256 ГБ, а Vivo X200 Pro — от 5199 юаней (около 70 500 рублей) за версию 16/256 ГБ.