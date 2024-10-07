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СтарыйДед
iPhone 17 Air будет самым тонким смартфоном в линейке Apple и заменит собой модель Plus
В данный момент появляется всё больше слухов о новом iPhone 17 Air, который, как ожидается, появится в следующем году.

В последние годы Apple демонстрирует явную одержимость уменьшением толщины своих продуктов. Если у последних моделей iPhone это не так заметно, то, например, у планшетов это уже стало очевидным. Последний iPad Pro, с толщиной всего 5,1 миллиметра, является одним из самых тонких устройств своего рода на рынке. IPad Pro, оснащённый технологией OLED, не только обеспечивает более насыщенный чёрный цвет, улучшенную контрастность и повышенную энергоэффективность, но и демонстрирует значительное уменьшение габаритов устройства.

Слухи вокруг будущих моделей iPhone постоянно появляются в Сети уже несколько месяцев. Одним из ключевых моментов является судьба модели iPhone с приставкой Plus. Модель, представленная в этом году, не привлекла особого внимания на рынке. Поэтому для 2025 года ожидается значительное изменение – введение нового iPhone 17 Air, главным преимуществом которого должна стать его тонкая конструкция.

Конкретные детали о дизайне или размерах нового iPhone 17 Air пока неизвестны, но уже известно о новом ключевом партнере Apple – тайваньском производителе дисплеев Novatek. Novatek планирует завершить производство своих дисплеев типа OLED TDDI (Touch and Display Driver Integration) в следующем году. Эта технология комбинирует управление сенсорным экраном и управление дисплеем в один чип, что упрощает проектирование дисплеев и снижает производственные затраты. Более того, она позволяет уменьшить размеры конечного устройства до минимума, что именно и нужно Apple.

Новый iPhone 17 Air, также известный как iPhone 17 Slim, якобы будет оснащён немного модифицированной OLED-панелью. Согласно некоторым слухам, этот новый тонкий iPhone Air должен заменить модель Plus и встать в ряд с iPhone 17, 17 Pro и Pro Max. Ожидается, что он предложит большую диагональ, как у модели Plus, но его главным преимуществом будет именно тонкая и лёгкая конструкция. И такая тенденция не ограничивается только смартфонами. Apple планирует сделать более тонкими многие из своих продуктов, включая будущие ноутбуки MacBook Pro и часы Apple Watch. Например, новые Apple Watch Series 10 стали самыми тонкими в истории компании с толщиной всего 9,7 мм.

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