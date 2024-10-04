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СтарыйДед
Amazon выпустила планшет Fire HD 8 (2024) с процесором MediaTek MT8169A и функциями ИИ
Чипсет и графический процессор Mali-G52 2EE MC2 взяты из предыдущего поколения.

Amazon объявила о выпуске обновлённой версии своего популярного планшета Fire HD 8. Новый Fire HD 8 2024 года получил несколько значительных улучшений по сравнению с моделью 2022 года, что делает его ещё более привлекательным для пользователей.

Новый Fire HD 8 сохраняет привычный 8-дюймовый HD-дисплей с разрешением 1280x800 пикселей. Планшет обладает тем же процессором MediaTek MT8169A совместно с графическим процессором Mali-G52 2EE MC2, как и его предшественник. Следовательно, ожидать повышения производительности не стоит. Но при этом изменились конфигурации, в частности, теперь доступны варианты с 3 ГБ ОЗУ для 32 ГБ модели и 4 ГБ ОЗУ для 64 ГБ модели, что существенно улучшает производительность при многозадачности, играх и просмотре мультимедиа. Также все варианты поддерживают расширение карт microSD до 1 ТБ. Что касается системы камер, то планшет оснащён 5-мегапиксельной задней камерой, что представляет не особо значительное улучшение по сравнению с предыдущей 2-мегапиксельной камерой. Аккумулятор обеспечивает до 13 часов использования на одной зарядке. Fire HD 8 также оснащён портом USB Type-C (2.0) и разъëмом для наушников 3,5 мм.

Одним из наиболее интересных нововведений являются функции на базе искусственного интеллекта. К ним относятся помощник по написанию текстов, инструменты реферирования веб-страниц (работает только с браузером Silk) и генератор обоев. Эти возможности призваны облегчить пользователям взаимодействие с контентом и настройку своих устройств. Amazon планирует внедрить эти функции на другие планшеты Fire в конце этого месяца, добавив некую уникальность для планшетов серии Fire. Помимо стандартной версии, Amazon предлагает Kids Edition и Kids Pro Edition, ориентированные на юных пользователей. Эти версии поставляются с фирменными защитными чехлами Disney и включают годовую подписку Amazon Kids+, которая обеспечивает доступ к детским приложениям, играм и образовательному контенту. Детские версии также имеют двухлетнюю гарантию.  Fire HD 8 (2024) официально будет стоить 100 долларов США, но участники Prime могут воспользоваться специальным предложением в Prime Day, когда стартовая цена составит 55 долларов США. Детская версия также будет доступна по сниженной цене в 70 долларов США.

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