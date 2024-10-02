Смартфон набрал 1341 балл в одноядерном и 3836 баллов в многоядерном тесте.

Samsung уже активно работает над тестированием своего нового смартфона Galaxy A56. Через несколько недель после первых утечек, смартфон сегодня был замечен в базе данных Geekbench, что подтвердило многие ранее распространённые слухи. Главным акцентом в утечках является использование в Galaxy A56 процессора Exynos 1580, который имеет внутреннее кодовое имя "Santa". Результаты тестов в Geekbench показали, что как раз данный процессор установлен в смартфоне и демонстрирует производительность, аналогичную флагманскому процессору 2021 года - Qualcomm Snapdragon 888. Это означает, что новые модели среднего сегмента 2025 года могут предложить производительность на уровне флагманов предыдущих лет.

Exynos 1580 оснащён восьмиядерным CPU, включающим одно супер-ядро Cortex-A720 с частотой 2.91 ГГц, три высокопроизводительных ядра Cortex-A720 с частотой 2.6 ГГц и четыре энергоэффективных ядра Cortex-A520 с частотой 1.95 ГГц. Это существенно улучшает производительность по сравнению с предыдущим Exynos 1480, использованным в Galaxy A55. В тестах Geekbench Galaxy A56 показал результаты в 1341 баллов в одноядерном тесте и 3836 баллов в многоядерном тесте. Эти результаты аналогичны тем, которые демонстрировал Snapdragon 888 три года назад.

Смартфон имеет номер модели SM-A566B/DS, где буква "B" в конце указывает на то, что это устройство предназначено для мирового рынка и поддерживает 5G подключение, а также имеет слот для двух SIM-карт. Хотя Galaxy A56 уже появился в базе данных IMEI и теперь был замечен в тестах Geekbench, его официальный запуск ожидается только в первом квартале 2025 года, вероятно, в марте. Помимо Galaxy A56 известно, что Samsung также работает над другими смартфонами серии Galaxy A, информация о которых будет обнародована в ближайшие дни.