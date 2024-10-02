Стали известны подробности технических характеристик Realme GT 7 Pro, который выйдет в начале ноября.

Компания Realme, известная своими инновационными смартфонами, готовится к запуску своего нового флагманского устройства, Realme GT 7 Pro. Согласно последним отчётам, запуск этого смартфона может состояться в начале ноября или даже в конце октября в Китае, что подтверждается не только словами инсайдера, но и одобрением устройства на платформе сертификации 3C.

Одной из ключевых особенностей Realme GT 7 Pro станет его мощный аккумулятор. Ожидается, что смартфон будет оснащён углеродно-кремниевым аккумулятором ёмкостью более 6000 мА*ч, что сделает его самым большим по ёмкости аккумулятором в истории бренда Realme. Хотя точный размер аккумулятора ещё не известен, сертификация 3C устройства указывает на то, что в розничную комплектацию может входить зарядное устройство на 120 Вт. Для сравнения, предыдущий Realme GT 5 имел аккумулятор ёмкостью 5400 мА*ч с поддержкой зарядки на 100 Вт и быстрое зарядное устройство на 120 Вт. Увеличенный размер батареи и возможности зарядки нового смартфона, включая поддержку беспроводной зарядки на 50 Вт, значительно укрепят позиции Realme на рынке высокопроизводительных смартфонов, удовлетворяя потребности пользователей в длительном времени автономной работы и быстрой зарядке.

Кроме того, данный смартфон будет оснащён мощным процессором Snapdragon 8 Elite, что ещё больше укрепит позиции Realme в сегменте высокопроизводительных смартфонов. Смартфон также будет поставляться с оперативной памятью LPDDR5x объемом до 16 ГБ и хранилищем UFS 4.0 объемом до 1 ТБ, обеспечивая высокую производительность и быструю обработку данных. GT 7 Pro будет оснащён 6,78-дюймовым экраном BOE с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Экран будет иметь микроизогнутый дизайн с четырёх сторон, что улучшит удобство использования и придаёт смартфону современный вид. Корпус смартфона будет иметь класс защиты IP69.

Система камер Realme GT 7 Pro также будет весьма впечатляющей. Смартфон оснащён 32-мегапиксельной фронтальной камерой и задней камерой, которая включает 50-мегапиксельную основную камеру с поддержкой OIS (оптической стабилизации изображения), сверхширокоугольный объектив и 50-мегапиксельную перископическую телефотокамеру LYT-600 с 3-кратным оптическим зумом. Смартфон также будет обладать ультразвуковым сканером отпечатков пальцев на экране, что обеспечит дополнительный уровень безопасности и удобства при разблокировке устройства.