Они ищут способы улучшить и оптимизировать всю мобильную сеть в более широком масштабе с помощью алгоритмов искусственного интеллекта.

По сообщениям зарубежных СМИ, компания Samsung начала сотрудничество с японской телекоммуникационной гигантом NTT DOCOMO для совместного исследования применения искусственного интеллекта (ИИ) в будущих мобильных сетях 6G. Поскольку технология искусственного интеллекта всё более широко используется в различных отраслях, а стандарты 6G ещё только начинают разрабатываться, обе компании стремятся изучить, как ИИ может существенно улучшить производительность мобильных сетей. На данный момент оптимизация мобильной сети в основном сосредоточена на уровне сотовой связи, то есть на уровне отдельных базовых станций. Однако Samsung и NTT DOCOMO ищут способы улучшить и оптимизировать всю мобильную сеть в более широком масштабе с помощью алгоритмов искусственного интеллекта. Их основная цель — использовать ИИ для значительного улучшения качества и эффективности сетей.

Например, если пользователь смотрит видеопоток, перемещаясь из одной зоны покрытия сотовой вышки в другую, искусственный интеллект может помочь гарантировать отсутствие перебоев или обрывов сигнала. Это станет возможным благодаря способности всей сети прогнозировать перемещения пользователей и управлять ими с помощью искусственного интеллекта, обеспечивая более плавную и стабильную работу. Samsung и NTT DOCOMO уже имеют богатый опыт сотрудничества в области стандартизации мобильных сетей, в частности, в рамках Проекта партнерства третьего поколения (3GPP). Они надеются продолжить совместную работу для содействия развитию телекоммуникационных технологий в будущем.

Пол Чеун, президент и главный технический директор Samsung Electronics, а также руководитель исследовательского института Samsung, отметил, что сотрудничество с NTT DOCOMO сыграет ключевую роль в разработке технологии искусственного интеллекта для систем связи. Объединив технологические возможности и опыт обеих компаний, они смогут создать синергию для следующего поколения коммуникационных технологий. Этот совместный подход не только улучшит качество сетевых услуг для пользователей, но и повысит операционную эффективность для поставщиков услуг.