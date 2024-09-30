Данная версия отличается в технической составляющей, включая процессор, а вот дизайн остался прежним.

В последнее время рынок смартфонов продолжает обновляться новыми моделями, предлагающими улучшенные характеристики и функциональность. В этом месяце компания Infinix добавила ещё один продукт в свою линейку – смартфон Hot 50 4G.

Infinix Hot 50 4G работает на процессоре MediaTek Helio G100, что является заметным отличием от версии 5G (там был MediaTek Dimensity 6300 5G). Устройство оснащено оперативной памятью объëмом до 8 ГБ и встроенной памятью объëмом 256 ГБ, которую можно расширить с помощью слота для карт microSD. Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 5000 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Infinix Hot 50 4G работает на базе Android 14 XOS 14.5 из коробки. Это означает, что пользователи получат современное программное обеспечение с возможностями для обновлений и улучшений в будущем.

Infinix Hot 50 4G имеет 6,78-дюймовый IPS LCD-дисплей с разрешением FHD+. Экран также поддерживает частоту обновления 120 Гц и повышенную пиковую яркость 800 нит. Устройство оснащено различными функциями ИИ, включая обои, захват голоса и многое другое. Эти функции могут быть особенно полезны для пользователей, которые ценят удобство и автоматизацию в повседневной жизни.

При этом, данное устройство имеет тот же дизайн, что и Hot 50 5G, с модулем камеры в форме таблетки на задней панели и кнопкой питания, которая также выполняет функцию сканера отпечатков пальцев. Что касается системы камер, то он обладает двойной задней камерой, состоящей из 50-мегапиксельного основного датчика с f/1.6 и дополнительного объектива. Передняя камера имеет разрешение 8 мегапикселей. Устройство поставляется в цветах Sleek Black, Sage Green и Titanium Grey, а цена на данный смартфон составляет от 165 долларов США, что делает его доступным для широкой аудитории.