Дизайн данного смартфон может быть взят от Nokia Lumia.

Компания HMD Global, стоящая за последними телефонами Nokia, недавно анонсировала значительные изменения в своей стратегии, переключаясь с фокуса исключительно на бюджетные и средние устройства под брендом Nokia на разработку собственных флагманских моделей. Одной из наиболее интересных разработок в этом направлении является новый смартфон под названием HMD Moon Knight, который, судя по просочившимся спецификациям, может стать серьёзным конкурентом даже на рынке высококлассных смартфонов.

HMD Moon Knight, под номером модели TA-1691, будет оснащён дисплеем P-OLED с разрешением FHD+ и частотой обновления 144 Гц. Хотя точный размер экрана ещё не известен, такие характеристики уже говорят о высоком уровне качества и плавности отображения.

Смартфон, вероятно, будет работать на чипсете Snapdragon 8s Gen 3, который, хотя и не является топовой SoC от Qualcomm, обеспечивает производительность на уровне флагманов прошлых лет, таких как Snapdragon 8+ Gen 1 и Snapdragon 8 Gen 2. Одной из наиболее выдающихся особенностей HMD Moon Knight является предполагаемое добавление контактов POGO, что намекает на модульную конструкцию, подобную HMD Fusion. Эта технология может позволить использовать различные насадки, такие как чехлы с дополнительной функциональностью, что существенно расширяет возможности устройства.

Смартфон HMD Moon Knight, по слухам, будет включать установку с четырьмя камерами, а его дизайн может черпать вдохновение из легендарной серии Nokia Lumia. Кроме того, ожидается, что телефон будет оснащён двумя динамиками и алюминиевой рамкой, что добавит ему прочности и премиального вида.