Данный девайс совместим с процессорами AMD и Intel всех платформ.

27 сентября компания Wind Chaser объявила о выпуске нового поколения универсальной СЖО, известной как Glacier One 360M25 G2. Этот продукт предназначен для охлаждения процессоров всех платформ AMD и Intel, а также готов к поддержке будущих процессоров нового поколения.

В помпе новой СЖО Glacier One 360M25 G2 используется 60-мм вентилятор. На подошву водоблока предварительно нанесена термопаста, а в стандартной комплектации поставляется с дополнительная термопаста. Для охлаждения используются тройные вентиляторы M25 G2 с поддержкой ARGB.

СЖО Glacier One 360M25 G2 отличается удобством установки без использования инструментов, используя скрытые винты, что существенно упрощает процесс монтажа. В комплекте также включены три клипсы для проводов и труб и 6-пиновый соединительный кабель, который позволяет легко подключать и управлять системой охлаждения. Одной из ключевых особенностей новой СЖО является поддержка световых эффектов бесконечного зеркала ARGB. Эти эффекты не только украшают систему, но и могут быть синхронизированы с вентиляторами M25 G2, создавая гармоничный и привлекательный визуальный эффект. Цена на этот девайс пока не объявлена, но ожидается, что она будет конкурентоспособной на рынке высокопроизводительных систем охлаждения.