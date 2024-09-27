Результаты далёки от ожидаемых, но это может быть связано с тем, что тестовая среда не оптимизирована.

MediaTek, один из ведущих производителей чипсетов для смартфонов, в последнее время находится в центре внимания благодаря своему предстоящему процессору Dimensity 9400. После того, как этот процессор показал впечатляющие результаты в различных бенчмарках, теперь настал черед Geekbench оценить его графические возможности. Dimensity 9400 представляет собой флагманский процессор, изготовленный по 3-нм техпроцессу TSMC второго поколения, что обеспечивает высокую энергоэффективность и производительность. Он оснащён одним суперъядром Arm Cortex-X5, работающим на частоте 3.4 ГГц, а также ядрами Cortex X4 и Cortex A7. Его графический процессор Dimensity 9400 — Arm Immortalis-G925 MP12, который отличается высокой производительностью и энергоэффективностью.

В тесте OpenCL от Geekbench, графический процессор Immortalis-G925 показал результат 16 257 баллов. Хотя этот результат выше, чем у предшественника Dimensity 9300, рост производительности составил всего 10%. Это несколько противоречит заявлениям ARM, которые позиционируют Immortalis-G925 как "самый производительный и эффективный GPU" на сегодняшний день. Бенчмарки, такие как Geekbench, являются всего лишь отправной точкой для оценки производительности и не всегда отражают реальную картину в играх или других ресурсоëмких задачах. Предыдущие утечки предполагают, что Immortalis-G925 может демонстрировать более высокую производительность в реальных сценариях. Например, Dimensity 9400 может даже превзойти Apple A18 Pro в тесте GFXBench Aztec 1440p off-screen Vulkan.

Графический процессор Immortalis-G925 действительно обладает впечатляющими техническими характеристиками. Он имеет 12 вычислительных блоков и пиковую тактовую частоту 1,62 ГГц, что делает его одним из самых быстрых графических процессоров для смартфонов. Также данный тест проводился на невыпущенном телефоне серии Vivo X200, что означает, что тестовая среда могла быть не оптимизирована для работы с новым GPU. Это может объяснить некоторые неоднозначные результаты бенчмарков и даёт основания ожидать, что реальная производительность в оптимизированной среде может быть ещё более впечатляющей. Dimensity 9400 может быть представлен в середине октября, что раньше, чем обычно выпускаются топовые процессоры MediaTek. Первыми моделями, которые получат этот процессор, станут смартфоны Vivo X200 и X200 Pro, а также смартфон OPPO Find X8.