Он выглядит по-разному под разными углами и при разном освещении.

26 сентября Хан Босяо, менеджер по продукции компании Vivo Communication Technology Co., Ltd., опубликовал реальную фотографию стандартной версии смартфона Vivo X200, что позволило впервые увидеть его внешний вид. На опубликованном снимке видно, что стандартная версия Vivo X200 отличается огромным круглым модулем камеры на задней панели. Этот модуль включает в себя три задние камеры и логотип Zeiss, подчеркивая партнерство Vivo с известным производителем оптики. Вспышка в этом дизайне не интегрирована в модуль объектива, а расположена отдельно. Сравнивая новую модель с предшественником, стандартной версией Vivo X100, можно заметить, что основные аспекты дизайна остались практически без изменений. Единственное значительное отличие — отсутствие надписи под модулем объектива в новой версии.

Хан Босяо также поделился информацией о новом цветовом решении для стандартной версии Vivo X200. На этот раз смартфон предлагается в тëмно-синем цвете, который демонстрирует уникальную цветовую схему. Официальный представитель компании пояснил, что эта цветовая схема включает в себя водный узор в виде ступенек облаков и текстуру волн. Эта текстура выглядит по-разному под разными углами и при разном освещении, создавая разнообразные визуальные эффекты. Как они сами описывают, то иногда этот цвет напоминает океан во время шторма, иногда — шёлк под солнечными лучами, а иногда — мокрый драгоценный камень после дождя. Такое динамичное и изменчивое цветовое решение делает Vivo X200 не только функциональным, но и эстетически привлекательным устройством.