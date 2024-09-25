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СтарыйДед
Неизвестный смартфон от компании Oppo впервые появился на платформе Geekbench
Некоторые пользователи сети предполагают, что данным устройством может отказаться Oppo K13.

Китайская компания Oppo активно работает над расширением своей линейки продуктов, и одним из новых прибавлений может стать смартфон серии K, который потенциально может носить номер модели PKS110. Согласно данным, опубликованным на сайте Geekbench, новый смартфон Oppo с номером PKS110 уже появился в базе бенчмарка. Пользователи предполагают, что это устройство может быть будущим Oрро K13. Geekbench раскрыл некоторые ключевые характеристики этого телефона. Смартфон будет оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. Также он получит 12 ГБ оперативной памяти и будет работать на предустановленной системе Android 14.

Хотя конкретные детали на данный момент не полностью ясны, есть несколько предположений, основанных на текущих утечках. Предполагается, что Oрро K13 может быть оснащён OLED-экраном с разрешением FHD+. Система камер, вероятно, будет включать в себя основную камеру на 50 Мп. Кроме того, ожидается, что смартфон будет оборудован аккумулятором ёмкостью 6500 мА*ч с поддержкой технологии быстрой зарядки 65 Вт. Данный смартфон только недавно появился на сайте сертификации, что указывает на то, что дополнительная информация, включая его официальное название и другие характеристики появятся в скором будущем. Пока официально не подтверждено, является ли этот телефон действительно Oрро K13.

Стоит отметить, что предыдущие модели Oрро K-серии часто были переименованными версиями моделей серии OnePlus Nord CE. Например, Oрро K12 на самом деле является версией OnePlus Nord CE 4, а Oрро K12x — переименованной версией OnePlus Nord CE 4 Lite. Следовательно, есть вероятность, что Oрро K13 станет ещё одной версией серии OnePlus Nord CE, возможно, соответствующей модели OnePlus Nord CE 5.

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