Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед
Официально выпущена серия Huawei Watch GT 5, оснащённая сенсорной системой Xuanji
Кроме того серия Huawei WATCH GT 5 поддерживает более 100 спортивных режимов.

В рамках осенней конференции по запуску новых продуктов, проведённой 24 сентября, компания Huawei официально представила свою новую серию умных часов - Huawei WATCH GT 5. Эта серия включает в себя стандартную версию WATCH GT 5 и более продвинутую версию WATCH GT 5 Pro, доступные в размерах 41 мм и 46 мм.

Серия Huawei WATCH GT 5 отличается современной концепцией дизайна. Особенно стоит отметить WATCH GT 5 Pro, который изготовлен из титанового сплава аэрокосмического класса и керамических материалов. Титановый сплав известен своим лёгким весом, высокой прочностью и отличной коррозионной стойкостью. Новые умные часы Huawei WATCH GT 5 поддерживают более 100 спортивных режимов, включая интеллектуальный анализ состояния бега и велосипедную навигацию. Эти функции помогают пользователям тренироваться с научной точки зрения, обеспечивая точный мониторинг и анализ их физической активности. Часы также оснащены системой геопозиционирования «Huawei Sunflower», которая обеспечивает высокую точность позиционирования, особенно в версии 46 мм WATCH GT 5 Pro.

WATCH GT 5 41 мм могут работать без подзарядки около 7 дней, а версия 46 мм может работать до 14 дней. Помимо этого, часы поддерживают вызовы по Bluetooth, быстрые ответы на сообщения и имеют функцию снимков экрана на часах. Пользователи также могут загружать и использовать сторонние приложения через открывшийся рынок приложений. WATCH GT 5 Pro поддерживают режим гольфа, охватывающий 15 000 полей по всему миру, предоставляя 3D-карты полей. Кроме того, они поддерживают мониторинг свободного дайвинга на глубине до 40 метров. Другие спортивные режимы включают бег по пересеченной местности и фридайвинг. WATCH GT 5 Pro оснащены расширенными возможностями мониторинга здоровья, включая мониторинг сердечного ритма и кислорода в крови. Дополнительно, в этих часах добавлен анализ электрокардиограммы и оптимизированы функции обзора состояния здоровья. Сенсорная система Xuanji обеспечивает эффективную работу всех датчиков, повышая точность и полноту данных о здоровье и фитнесе.

По заявлениям компании, при покупке Huawei WATCH GT 5 или GT 5 Pro с 19 по 26 сентября все покупатели получат в подарок наушники Freebuds 6i. Для тех, кто приобретет Huawei WATCH D2 с 19 сентября по 3 октября, в подарок идут Huawei Watch FIT 3. Стоимость WATCH GT 5 начинается от 1488 юаней (примерно 19 500 рублей), а GT 5 Pro — от 2488 юаней (примерно 32 500 рублей).

#huawei #умные часы #часы #умные #huawei watch gt #huawei watch #huawei watch gt 5
+
Написать комментарий (0)
Представлена колонка Huawei Sound Joy 2 с временем автономной работы до 26 часов
Huawei: 10 тысяч приложений поддерживают систему HarmonyOS Next
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ВВС Германии вынужденно подняли в небо истребители из-за 5 боевых самолётов ВКС РФ
2
TNI: При виде Су-35С американские самолёты пятого поколения вынуждены отступать
6
Hamster Kombat показал пользователям, сколько монет они смогут вывести
5
МИД Великобритании сообщил о диалоге с США по поводу разрешения на удары Storm Shadow вглубь РФ
+
Курс токена Hamster Kombat (HMSTR) достиг $0,01
8
Генсек ООН призвал к реформе Совета Безопасности организации и предупредил о рисках множащихся кризисов
1
В России реализован самый масштабный проект создания источника возобновляемой энергии
2
На БАМе построили новые объекты, которые протянулись через болота и многолетнюю мерзлоту
+
Покупку Intel компанией Qualcomm с высокой вероятностью заблокирует Китай
3
Unity представила новый движок 6 в демоверсии New Time Ghost
1
На ТМЗ наладят выпуск современных рядных шестицилиндровых двигателей
+
Автомагистраль, которую строили 13 лет на юго-западе России, сдадут в 2024 году
+
Новый смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro сможет 24 часа пролежать под водой
2
Стоимость токена Hamster Kombat составила 0,01 доллара
2
Intel привлекла $8,5 млрд инвестиций за последнюю неделю, поскольку Qualcomm готовится к поглощению
7
Ryzen AI Max+ 395 будет иметь 16 ядер CPU, 40 ядер GPU и выделять до 96 ГБ видеопамяти для iGPU
10
Незадолго до анонса RTX 5090 нынешняя RTX 4090 продаётся по стоимости целого игрового ПК
4
Следующие флагманские смартфоны Samsung могут перейти на использование процессоров MediaTek
2
Улучшенный генератор кадров AFMF 2 повысил fps для AMD Radeon 890M в полтора-два раза
+
Apollo готова вложить в Intel около $5 млрд
+

Популярные статьи

Авторы Hamster Kombat вынудят платить геймеров за перевод токенов на кошельки
13
Где скачать и как играть в EA SPORTS FC 25 без защиты Denuvo
8
В скором времени в России появится новый отечественный конкурент КамАЗа
2
Итоги гоночного уик-энда 21- 22 сентября
3
Новый вид оружия и старый терроризм - как гражданские технологии становятся смертельными
16
Не только God of War: Ragnarök — девять лучших игр разных жанров про викингов на ПК
3
Почему выходит так много "ненужных" ремастеров для PlayStation 5 pro
4
GeForce RTX 3060 vs God of War Ragnarök – какую видеокарту купить для эксклюзива с PlayStation 5
4
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
3

Сейчас обсуждают

Crashtest
18:39
И как обычно, для рынка Китая UFS 3.1, LPDDR5, а для глобальной версии LPDDR4X и UFS 2.2.
Утечка спецификаций Redmi Note 14 Pro
Александр Сечков
18:38
Непозволительная роскошь это содержать столько бесполезных нахлебников!
Мединский назвал «непозволительной роскошью» получение среднего образования в России на протяжении 11 лет
Тёма Белинский
18:37
Бред
TNI: При виде Су-35С американские самолёты пятого поколения вынуждены отступать
Алексей Кузнецов
18:32
Интересно кто хуже - Мединский или хуженетович?
Мединский назвал «непозволительной роскошью» получение среднего образования в России на протяжении 11 лет
Listoman
18:28
А кому-то в голову приходила мысль их отключать?)
Intel Core Ultra 5 245K на 4% обошёл 14600K в многопотоке Cinebench R23
Eisbrecher
18:22
Е-ядра у процессоров Интел - очень интересная штука, похожая на драйвера у АМД. Как драйвера АМД мешают пользователям видеокарт нвидиа, так и е-ядра процессоров интел мешают пользователям процессоров ...
Intel Core Ultra 5 245K на 4% обошёл 14600K в многопотоке Cinebench R23
SkyMaXX
18:20
Ну так смотри тогда на дерьмо в 16К разрешении и хвастайся.
Видеокарты с 4 ГБ VRAM утратили актуальность — игровые новинки на них уже не запускаются
Михаил Невский
18:20
а я учился в 90е и нулевые. Не было 4 класса мы его перепрыгнули. Итого по факту было 10 лет, хотя заканчивал 11 классов Но тут посыл просто государству не хватает рабочих и поэтому такое говорит
Мединский назвал «непозволительной роскошью» получение среднего образования в России на протяжении 11 лет
Михаил Невский
18:18
дибил пусть себя спресует. Другой момент вынести в школьную программу часть матанализа ну это так мечты. Государство орентированное назад, в 19 век просто не выживет. Во многих странах вообще 12 лет у...
Мединский назвал «непозволительной роскошью» получение среднего образования в России на протяжении 11 лет
AFigTebe
18:14
Затем, что 1) На оптимизированных операционках есть не все игры, а для них это плохо, даже если они не будут скачивать таковые 2) Маркетинг
AMD готовит к выходу 8-ядерный процессор Ryzen Z2 Extreme
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем