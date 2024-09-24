Кроме того серия Huawei WATCH GT 5 поддерживает более 100 спортивных режимов.

В рамках осенней конференции по запуску новых продуктов, проведённой 24 сентября, компания Huawei официально представила свою новую серию умных часов - Huawei WATCH GT 5. Эта серия включает в себя стандартную версию WATCH GT 5 и более продвинутую версию WATCH GT 5 Pro, доступные в размерах 41 мм и 46 мм.

Серия Huawei WATCH GT 5 отличается современной концепцией дизайна. Особенно стоит отметить WATCH GT 5 Pro, который изготовлен из титанового сплава аэрокосмического класса и керамических материалов. Титановый сплав известен своим лёгким весом, высокой прочностью и отличной коррозионной стойкостью. Новые умные часы Huawei WATCH GT 5 поддерживают более 100 спортивных режимов, включая интеллектуальный анализ состояния бега и велосипедную навигацию. Эти функции помогают пользователям тренироваться с научной точки зрения, обеспечивая точный мониторинг и анализ их физической активности. Часы также оснащены системой геопозиционирования «Huawei Sunflower», которая обеспечивает высокую точность позиционирования, особенно в версии 46 мм WATCH GT 5 Pro.

WATCH GT 5 41 мм могут работать без подзарядки около 7 дней, а версия 46 мм может работать до 14 дней. Помимо этого, часы поддерживают вызовы по Bluetooth, быстрые ответы на сообщения и имеют функцию снимков экрана на часах. Пользователи также могут загружать и использовать сторонние приложения через открывшийся рынок приложений. WATCH GT 5 Pro поддерживают режим гольфа, охватывающий 15 000 полей по всему миру, предоставляя 3D-карты полей. Кроме того, они поддерживают мониторинг свободного дайвинга на глубине до 40 метров. Другие спортивные режимы включают бег по пересеченной местности и фридайвинг. WATCH GT 5 Pro оснащены расширенными возможностями мониторинга здоровья, включая мониторинг сердечного ритма и кислорода в крови. Дополнительно, в этих часах добавлен анализ электрокардиограммы и оптимизированы функции обзора состояния здоровья. Сенсорная система Xuanji обеспечивает эффективную работу всех датчиков, повышая точность и полноту данных о здоровье и фитнесе.

По заявлениям компании, при покупке Huawei WATCH GT 5 или GT 5 Pro с 19 по 26 сентября все покупатели получат в подарок наушники Freebuds 6i. Для тех, кто приобретет Huawei WATCH D2 с 19 сентября по 3 октября, в подарок идут Huawei Watch FIT 3. Стоимость WATCH GT 5 начинается от 1488 юаней (примерно 19 500 рублей), а GT 5 Pro — от 2488 юаней (примерно 32 500 рублей).