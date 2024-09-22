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СтарыйДед
Инсайдер описал дизайн новой серии смартфонов Huawei Mate 70
Уникальность нового устройства заключается в том, что в крышке аккумуляторного отсека отсутствуют металлические материалы.

На днях известный инсайдер Digital Chat Station раскрыл дизайн и некоторые ключевые характеристики новой флагманской модели от крупного производителя смартфонов, которая, по всем признакам, может быть серией Huawei Mate 70.

Новая модель отличается несколько необычным дизайном. Она оснащена плоским четырëхизогнутым экраном, который обеспечивает более комфортное взаимодействие с устройством. Одним из ключевых элементов дизайна является 3D-распознавание лиц, что существенно улучшает систему биометрической безопасности.

Обе версии смартфона позиционируются как крупногабаритные устройства с металлической прямоугольной средней рамкой и кнопкой питания, которая также служит для разблокировки по отпечатку пальца. Одной из наиболее интересных особенностей аппарата является отсутствие металлических материалов в крышке аккумуляторного отсека. Это решение может привести к значительному повышению энергоэффективности нового процессора и снижению потребности в тяжелых материалах для отвода тепла, что делает устройство более лёгким и энергосберегающим.

Хотя в утечке название устройства и не упоминается, большинство экспертов склоняются к тому, что это будет серия Huawei Mate 70. Исполнительный директор Huawei Ю Чэндун ранее сообщил, что Harmony NEXT, новая операционная система, построенная на OpenHarmony, будет официально запущена в продажу вместе с серией Mate 70 в четвёртом квартале. Система Harmony NEXT обещает существенное улучшение производительности устройства на 30%, утроение скорости соединения и снижение энергопотребления на 20%.

Что касается конфигурации, ожидается, что вся серия Huawei Mate 70 будет оснащена OLED-экраном 1,5K, новейшим процессором, задней основной камерой с изготовленным на заказ датчиком и аккумулятором сверхбольшой ёмкостью.

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SlyBiBi
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Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
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Перефразируем заголовок в: " Как продажные аффтары, типа ЗелоБубли, манипулируют кликбейтовыми темами, и что делать, если эти ЭКСПЕРДЫ не честны на руку?"
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Смотря какой FRS включишь. Так же врубишь FRS макс производительность и FSR FG промежуточные кадры. Тем более на Cyberpunk2077 завезли FRS 3.0 и ФПС вырастет в 3-5 раз.
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
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