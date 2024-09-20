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СтарыйДед
Планшет Huawei MatePad Pro 12.2 официально выпущен на мировой рынок
Цены на данный планшет в европейском сегменте начинаются от 569 евро.

19 сентября 2024 года компания Huawei официально представила на мировой рынок несколько новых продуктов, среди которых особое внимание привлекает Huawei MatePad Pro 12.2. Этот новый флагманский планшет уже доступен для предварительных заказов, и его цена начинается от 4199 юаней, а для европейского рынка от 569 евро. 

Huawei MatePad Pro 12.2 оснащён 12,2-дюймовым дисплеем Tandem OLED PaperMatte, который отличается пиковой яркостью в 2000 нит, разрешением 2800x1840 пикселей и поддержкой отображения 1,07 миллиарда цветов. Экран имеет соотношение сторон 3:2 и частоту обновления 144 Гц. Этот дисплей прошёл несколько сертификаций, включая SGS Low Visual Fatigue 2.0, TÜV Rheinland Non-Reflective и TÜV Rheinland Full Care Display 3.0, что гарантирует минимальную усталость глаз даже при длительном использовании. MatePad Pro 12.2 работает под управлением операционной системы HarmonyOS 4.2, которая базируется на Android 14. Планшет оснащён мощным восьмиядерным процессором Kirin T91, 12 ГБ оперативной памяти и вариантами встроенной памяти 256 ГБ или 512 ГБ.

Что касается системы камер, то он оборудован двойной основной камерой: 13-мегапиксельной основной камерой с автофокусом и 8-мегапиксельной ультраширокоугольной камерой с фиксированным фокусом. На передней панели расположена 8-мегапиксельная камера Smart Sensing. MatePad Pro 12.2 также совместим с Huawei M-Pencil третьего поколения и клавиатурой Huawei Glide, которая имеет износостойкий материал и устойчивость к ежедневным загрязнениям. Устройство оснащено двойным аккумулятором ёмкостью каждый по 5050 мА*ч (в сумме 10100 мА*ч), который поддерживает сверхбыструю зарядку Huawei мощностью 100 Вт. Батарея может быть полностью заряжена за всего 55 минут. Кроме того, планшет имеет режим Power Conserve, который позволяет ему оставаться в режиме ожидания до 380 дней.

Сам по себе MatePad Pro 12.2 имеет тонкий и лёгкий дизайн с толщиной всего 5,5 мм и весом 508 граммов. Планшет доступен в двух цветовых вариантах: Premium Gold и Black. Дизайн Premium Gold выполнен с использованием технологии Silk Weaving, что придаёт ему органический шелковый текстурный эффект. Планшет поддерживает различные варианты подключения, включая USB Type-C, NearLink, Bluetooth 5.2 и двухдиапазонный Wi-Fi. MatePad Pro 12.2 также оснащён четырьмя микрофонами и четырьмя динамиками, обеспечивая высококачественный звук. Устройство дополнено приложением GoPaint с новым профессиональным движком кисти Fangtian Painting Engine 2.0, а также приложением Huawei Notes с различными инструментами для повседневного использования.

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Huawei MatePad 12 X выходит на глобальный рынок
Представлены Huawei MatePad Pro 12.2 (2024) и MatePad 12 X
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