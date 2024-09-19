На данный момент, официально подтверждëнной информации о чипсете, памяти и акумуляторе нет.

По данным, взятых из зарубежных СМИ, компания Samsung официально объявила дату выпуска и основные характеристики своего нового смартфона Galaxy M55s. Выпуск данного смартфона состоится 23 сентября 2024 года. Это совпадает с началом Amazon Great Indian Festival 2024, который стартует 26 сентября для пользователей Amazon Prime и 27 сентября для всех остальных.

Опубликованное изображение показывает, что Galaxy M55s будет оснащён 6,7-дюймовым экраном Super AMOLED с частотой обновления 120 Гц. Система задней камеры включает в себя три датчика: 50-мегапиксельную основную камеру с оптической стабилизацией изображения, 8-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 2-мегапиксельную макрокамеру. Фронтальная камера будет иметь разрешение 50 МП, что идеально подойдёт для любителей селфи. Galaxy M55s будет доступен в двух цветовых вариантах: Thunder Black и Coral Green.

Одним из ключевых отличий Galaxy M55s от его предшественника Galaxy M55 является дизайн задней крышки. Если у Galaxy M55 на задней крышке имеется полосатый рисунок, то у Galaxy M55s его нет. В остальном эти два устройства, вероятно, будут идентичны. На изображении также указано «Специальное предложение от Amazon», что означает, что Galaxy M55s будет продаваться исключительно через платформу Amazon. В настоящее время Samsung не раскрывает конкретных подробностей о процессоре, оперативной памяти, памяти, ёмкости аккумулятора, скорости зарядки и возможностях подключения Galaxy M55s. Однако, учитывая, что Galaxy M55s станет обновлённой версией Galaxy M55, можно предположить, что цена Galaxy M55s будет аналогична цене Galaxy M55.