Кроме того, утверждается, что смартфон появится в начале 2025 года.

До официального выпуска серии Samsung Galaxy S25 ещё несколько месяцев, но уже сейчас появляются первые подробности о новых моделях. На этот раз в центре внимания оказалась модель среднего класса серии S25+, чьи рендеры были опубликованы заранее.

Как и основная модель Samsung Galaxy S25, S25+ отличается более тонкими рамками по сравнению с предыдущим поколением, хотя общий размер остаётся аналогичным, т.е. дисплей будет 6,7-дюймовый. Размеры устройства составляют примерно 158,4 x 75,7 x 7,3 мм, что не сильно отличается по ширине и высоте от Galaxy S24 Plus. Одной из наиболее заметных особенностей дизайна S25+ является задняя часть модуля камеры, которая имеет выступающую конструкцию, аналогичную высококлассным моделям. Это нововведение может добавить смартфону более премиальный вид и функциональность.

Что же касается характеристик, то вероятно, что процессор Exynos 2500 будет продолжать использоваться на некоторых рынках. Samsung, вероятно, не будет использовать чипсет Snapdragon 8 Gen 4 во всех моделях. Однако пока неясно, какой именно чипсет будет использоваться в каждой модели, и это может быть раскрыто только после официального выпуска серии S25. Что касается ёмкости аккумулятора, S25+ также сохранит тот же уровень, что и предыдущее поколение, то есть 4900 мА*ч. Ожидается, что серия Samsung Galaxy S25 будет официально выпущена в январе следующего года. Однако до этого компания Samsung первой выпустит новый флагманский планшет. Предварительная продажа Tab S10+ и Tab S10 Ultra началась 17 сентября, и ожидается, что оба планшета поступят в продажу до конца этого месяца. В отличие от серии S25, эти планшеты не будут оснащены чипами Exynos или Snapdragon, а будут использовать чипсеты MediaTek Dimensity.