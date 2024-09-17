Он будет работать на чипсете MediaTek и иметь лишь одну конфигурацию.

Бренд Infinix уже объявил о своём первом складном смартфоне в стиле раскладушки, что предполагает, что он может быть официально представлен к концу этого месяца. Недавно пакистанский ритейлер поделился изображением, раскрывающим дизайн, варианты цветов и некоторые функции Zero Flip. Теперь вьетнамский ритейлер Queen Mobile опубликовал полные характеристики телефона в социальных сетях.

Infinix Zero Flip 5G будет работать на чипсете MediaTek Dimensity 8020, а также получит оперативную память LPDDR4X и внутреннее хранилище UFS 3.1. Согласно другим сообщениям, устройство будет поставляться в одной комплектации 8 ГБ + 512 ГБ и будет оснащено 6,7-дюймовым основным складным дисплеем FHD+ AMOLED с частотой обновления 120 Гц. Кроме того, оно будет иметь 3,64-дюймовый дополнительный экран AMOLED, также с частотой обновления 120 Гц. Внешний экран будет защищён стеклом Gorilla Glass. Также Infinix Zero Flip 5G будет оснащён аккумулятором ёмкостью 4590 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки 70 Вт.

Кроме того, известно что он будет оснащён стереодинамиками, двумя высококачественными микрофонами и поддержкой DTS, Hi-Res Audio и сертификации TUV. Для подключения смартфон будет использовать 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC и порт USB-C. Для безопасности он будет оснащён боковым сканером отпечатков пальцев.

Infinix Zero Flip 5G будет работать на Android 14 с XOS 14.5 и улучшениями AI. Что касается камер, то они будут представлены двойной задней камерой с 50-мегапиксельным основным датчиком и 10,8-мегапиксельным вторичным датчиком. Спереди будет 12-мегапиксельная селфи-камера. Похоже, что и передняя, и задняя камеры будут поддерживать запись видео 4K со скоростью 30 кадров в секунду.