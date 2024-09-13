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СтарыйДед
iQOO Z9 Turbo+ выйдет 24 сентября с аккумулятором ёмкостью 6400 мАч и 80 Вт зарядкой
Также известно, что iQOO Z9 Turbo+ будет оснащён процессором Dimensity 9300+.

13 сентября стало известно, что iQOO Z9 Turbo+ официально выйдет 24 сентября, и уже начались предварительные заказы на эту модель. Компания пообещала, что новый смартфон станет одним из самых мощных и доступных устройств на рынке. iQOO Z9 Turbo+ будет оснащён процессором MediaTek Dimensity 9300+, который представляет собой топовый процессор текущего поколения. Этот процессор имеет полноъядерную архитектуру ЦП, включающую 4 сверхбольших ядра Cortex-X4 с основной частотой до 3,4 ГГц и 4 больших ядра Cortex-A720 с основной частотой 2,0 ГГц. По сравнению с Dimensity 9300 предыдущего поколения, новый процессор показывает прирост основной частоты сверхбольшого ядра примерно на 4,6%, что существенно улучшает общую вычислительную мощность и эффективность многозадачности.

Смартфон будет оснащён 6,78-дюймовым экраном с разрешением 1,5K, поддерживающим высокую частоту обновления 144 Гц. Кроме того, в экран интегрирован оптический модуль разблокировки по отпечатку пальца. Камера iQOO Z9 Turbo+ продолжит использовать ту же конфигурацию, что и предыдущая модель Z9 Turbo. Передняя камера имеет разрешение 16 МП, а задняя представляет собой двойную камеру, состоящую из основной камеры с разрешением 50 МП и вспомогательного объектива с разрешением 8 МП. Эта конфигурация обеспечивает высокое качество фотографий и видео.

iQOO Z9 Turbo+ будет оснащён аккумулятором ёмкостью 6400 мА*ч, поддерживающим быструю зарядку мощностью 80 Вт. Смартфон будет работать на операционной системе Android 14. Кроме того, iQOO Z9 Turbo+ поддерживает WiFi 6, Bluetooth 5.4 и имеет IP64 рейтинг, что делает его устойчивым к пыли и влаге.

#смартфон #смартфон 2024 #iqoo #флагман #iqoo z9 #iqoo z9 turbo #iqoo z9 turbo+
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