Он включает серию Xiaomi 15, новые часы Xiaomi, новый телевизор Xiaomi и Xiaomi ThePaper 2.0.

12 сентября информатор опубликовал список продуктов Xiaomi, которые будут представлены в октябре. Среди них значатся новые модели смартфонов, часы, телевизор и обновление операционной системы. Ниже приведены детали о некоторых из этих продуктов.

Серия Xiaomi Mi 15, как ожидается, будет представлена после 21 октября, когда Qualcomm выпустит чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. Эта платформа станет ключевым компонентом новых смартфонов Xiaomi. Xiaomi Mi 15 получит 6,36-дюймовый OLED-экран с разрешением 1,5K и аккумулятор ёмкостью примерно 5500 мА*ч. Также известно об основной камере на 50 Мп с вертикальным телеобъективом. В дополнение установлена ультразвуковая разблокировка по отпечатку пальца. В свою очередь, Xiaomi Mi 15 Pro получит 6,7-дюймовый 2K OLED-экран и аккумулятор ёмкостью примерно 6000 мА*ч. Что касается камеры, у него будет 50-мегапиксельная основная камера и 50-мегапиксельный перископический телеобъектив. Также известно о поддержке ультразвуковой разблокировки по отпечатку пальца. Кроме того, версия Xiaomi Mi 15 Pro будет оснащена корпусом из титанового сплава и функциями спутниковой связи с использованием спутника Tiantong.

Помимо смартфонов, ожидается выпуск новых часов Xiaomi, нового телевизора и обновления операционной системы Xiaomi ThePaper OS 2.0. Также недавно были официально представлены планшеты Xiaomi Mi Pad 7 и Mi Pad 7 Pro, которые будут оснащены чипсетами Snapdragon 8 Gen 2 и Snapdragon 8 Gen 3 соответственно. Ожидается, что эти планшеты будут официально представлены на пресс-конференции в конце октября.