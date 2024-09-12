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СтарыйДед
Стали известны подробности маркировки энергоэффективности смартфонов в Европе с 2025 года
Будут введены маркировки энергоэффективности и директив по экодизайну.

С 20 июня 2025 года европейский рынок смартфонов вступит в новую эру, когда Европейская комиссия официально введёт в действие два важных правила, которые кардинально изменят всю отрасль. Эти правила включают введение маркировки энергоэффективности и директив по экодизайну, направленных на повышение устойчивости и экологической ответственности производителей мобильных устройств.

Начиная со следующего года, каждый смартфон, выпускаемый на европейском рынке, будет иметь маркировку энергоэффективности. Эта маркировка будет включать пять ключевых показателей:

1) Уровень энергоэффективности: Оценка того, насколько эффективно устройство использует энергию.

2) Классификация устойчивости к падению: Показатель того, как хорошо смартфон выдерживает механические нагрузки.

3) Классификация индекса ремонтопригодности: Оценка того, насколько легко можно отремонтировать устройство.

4) Срок службы батареи: Информация о том, сколько времени батарея сохранит свою ёмкость на уровне не менее 80% после 800 циклов зарядки и разрядки.

5) Уровень защиты IP: Показатель водонепроницаемости и пыленепроницаемости устройства.

Производители мобильных телефонов уже начали активно сотрудничать с профессиональными организациями и назначать команды экспертов для отслеживания соответствующей информации, чтобы обеспечить соблюдение этих требований.

В свою очередь, директива по экологическому проектированию будет иметь ещё более значительное влияние на производителей, поскольку её требования затронут проектирование оборудования, планирование запасов и поддержку программного обеспечения. Основные аспекты этой директивы включают:

- Ремонт и повторное использование: Производители должны обеспечить доступность запасных частей и информации о ремонте определённых деталей в течение как минимум семи лет после прекращения поставки. Некоторые запасные части будут доступны только профессиональным ремонтникам, а другие — и потребителям.

- Долговечность: Оборудование должно соответствовать следующим характеристикам: выдерживать 45 падений с высоты одного метра без потери функциональности, достичь 4-го уровня устойчивости к царапинам по шкале твердости Мооса, быть эффективно водонепроницаемым и пыленепроницаемым, выдерживать 800 циклов зарядки и разрядки, сохраняя ёмкость аккумулятора на уровне не менее 80% и обеспечивать обновления ОС и безопасности в течение пяти лет с момента выхода продукта на рынок.

- Пригодность для вторичной переработки: Информационная поддержка по разборке (процедуры, инструменты и методы) должна предоставляться на срок до 15 лет.

- Прозрачность: Производители должны публиковать в Интернете информацию о использовании редких минералов, ориентировочные показатели пригодности к вторичной переработке, процент переработанного содержимого, степень защиты IP и срок службы батареи. Клиенты должны иметь доступ к диагностике батареи и получать рекомендации по оптимизации срока службы батареи.

Производители смартфонов и их поставщики корректируют свои продукты и дорожные карты с момента первого опубликования проекта правил в 2022 году. Аналитики отмечают, что новые правила создают двойные проблемы для производителей: с одной стороны, сокращается пространство для самостоятельного проектирования продуктов, с другой стороны, значительно возрастает сложность оперативного управления. Эти изменения направлены на то, чтобы сделать смартфоны более экологически дружелюбными, долговечными и ремонтопригодными, что, в конечном итоге, приведёт к уменьшению электронных отходов и снижению воздействия на окружающую среду.

#смартфон #еврокомиссия #смартфон 2025 #экологическая катастрофа #экологическая ответственность #экологическая оценка
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