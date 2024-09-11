Это будут серии смартфонов Vivo X200, Xiaomi 15, IQOO 13 и другие.

В 2024 году ёмкость аккумулятора стала одним из ключевых направлений обновления смартфонов. Производители мобильных устройств всё больше уделяют внимание увеличению автономности своих продуктов, и это заметно по выпуску новых моделей с мощными батареями. По данным отраслевых источников, в ближайшие месяцы такие бренды, как Xiaomi и Vivo, планируют выпустить свои флагманские смартфоны.

Например, серия Xiaomi 15 и серия Vivo X200 будут включать смартфоны, которые будут оснащены аккумуляторами ёмкостью не менее 6000 мА*ч. Кроме того, iQOO 13 станет первым флагманом на базе процессора Snapdragon 8 Gen4 с экраном 2К. И данная модель также будет оснащена аккумулятором с ёмкостью более 6000 мА*ч. Это означает, что даже флагманы с множеством функций и упором на дизайн не будут жертвовать автономностью.

Не только флагманы, но и модели среднего класса будут оснащены мощными батареями. Производители, такие как Vivo и OnePlus, уже выпустили модели среднего класса с аккумуляторами ёмкостью 6000 мА*ч. Это делает их привлекательными для пользователей, которым нужен смартфон с хорошей автономностью, но без чрезмерных затрат.

Ускоренная популяризация технологий аккумуляторов высокой плотности позволит выпускать большое количество мобильных телефонов с мощными батареями в 2024 году. Это означает, что пользователи смогут выбирать из широкого спектра моделей, которые обеспечивают долгую автономную работу без подзарядки.