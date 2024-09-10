Устройство оснащено чипом Snapdragon 7s Gen 2 и 12 ГБ оперативной памяти.

В преддверии официального запуска смартфона Realme P2 Pro, компания раскрыла некоторые ключевые характеристики своего нового устройства. Согласно полученной информации, модель P2 Pro будет оснащена достаточно мощным чипом Snapdragon для своего сегмента, что обеспечит должную производительность.

Известно, что смартфон будет оснащён процессором Snapdragon 7s Gen 2 и 12 ГБ оперативной памяти. Realme P2 Pro будет оснащён дисплеем AMOLED с частотой обновления 120 Гц и центрированным отверстием для фронтальной камеры. Также устройство будет обладать уникальным модулем камеры овальной формы с золотым кольцом, напоминающим другие модели Realme 2024 года. Ожидается, что P2 Pro будет иметь систему с двумя камерами с поддержкой OIS (оптической стабилизации изображения). Также Realme утверждает, что P2 Pro будет первым смартфоном, предлагающим технологию суперзарядки мощностью 80 Вт. Говорят, что 5-минутная зарядка может обеспечить 1,5 часа игрового времени, 24 часа прослушивания музыки или 3,5 часа просмотра фильмов.

Ранее смартфон получил сертификацию Бюро индийских стандартов (BIS), подтверждающую его скорый запуск. Realme P2 Pro будет иметь зелёный цвет корпуса с золотым обрамлением, что станет характерной чертой дизайна 2024 года. Realme P2 Pro будет представлен уже 13 сентября 2024 года. О стоимости и регионах появления пока не уточняется, но ожидается, что цена будет в среднем сегменте, что сделает устройство доступным для широкого круга пользователей.