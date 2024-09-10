Apple AirPods Pro 2 поддерживают функции слухового аппарата клинического уровня.

10 сентября 2024 года (по местному времени) состоялась осенняя конференция Apple, на которой были представлены новые продукты и функции, которые заметно расширяют возможности пользователей. Одним из ключевых анонсов стали обновления в линейке наушников AirPods Pro 2, которые теперь включают в себя несколько важных функций, направленных на защиту и проверку слуха.

AirPods Pro 2 получили новую функцию защиты слуха, которая реализуется посредством обновлений программного обеспечения. Эта функция обеспечивает индивидуальное качество прослушивания на любом устройстве, основываясь на результатах исследования Apple Hearing Study. Исследование показало, что несмотря на диагноз, 75% людей с потерей слуха не получают необходимой помощи. В результате AirPods Pro 2 включают в себя функции слуховых аппаратов клинического уровня, отпускаемые без рецепта.

Кроме пассивного шумоподавления, обеспечиваемого самими наушниками, функция активного шумоподавления AirPods Pro 2 поможет пользователям защитить свой слух от повреждения шумом. Дополнительно, AirPods Pro 2 оснащены встроенной клинически проверенной функцией проверки слуха, которую пользователи могут легко выполнить на своём iPhone и сохранить результаты в приложении «Здоровье». Эта функция проверки слуха также основана на результатах обучения Apple Hearing Study и была разработана с использованием крупномасштабных реальных данных.

Помимо обновлений в AirPods Pro 2, Apple также представила новые версии AirPods Max. Новые AirPods Max выпускаются в различных цветах, включая тëмно-черный, синий, фиолетовый, оранжевый и звёздный свет. Эти наушники поддерживают интерфейс зарядки USB-C и представляют функцию персонализированного пространственного звука в системе iOS 18. Цена новых AirPods Max по-прежнему составляет 549 долларов США. В настоящее время новые AirPods Max доступны для предварительной продажи и, как ожидается, поступят в продажу 20 сентября.