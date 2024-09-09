Ожидается, что он будет оснащён сверхширокоугольной камерой с разрешением 50 МП.

Хотя до официального выпуска серии Galaxy S25 ещё несколько месяцев, уже появились интересные слухи, касающиеся версии Ultra. Полученные данные дают представление о значительных улучшениях в камере нового устройства, которые могут радикально изменить качество фотосъëмки и видеозаписи.

Одним из ключевых обновлений станет 50-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом. Это существенное увеличение разрешения по сравнению с 10-мегапиксельным датчиком Sony IMX754, используемым в Galaxy S24 Ultra. Такое обновление позволит получить более детальные и качественные фотографии при увеличении. Другим важным изменением станет сверхширокоугольный сенсор на 50 МП, заменивший 12-мегапиксельный датчик предыдущей модели. Новый сенсор будет иметь размеры 1/2,52″, размер пикселя 0,7 мкм и работать в паре с более широкой апертурой f/1,9 для лучшего захвата света. Для сравнения, текущий Galaxy S24 Ultra оснащён сверхширокоугольной камерой на 12 МП с размером сенсора 1/2,55″ и диафрагмой f/2.2.

Более высокое разрешение 50 МП сверхширокоугольного датчика позволит Galaxy S25 Ultra поддерживать запись видео 8K не только с основной, но и со сверхширокоугольной камеры. Это обновление также повысит стабильность видео благодаря более широкому полю зрения данного объектива. Более высокое разрешение даёт пространство для стабилизации EIS (электронная стабилизация изображения) при записи в 8K, хотя поле зрения может стать уже. Однако сочетание сверхширокоугольного объектива с цифровой стабилизацией может привести к более плавному выводу видео 8K.

Galaxy S25 Ultra сохранит 50-мегапиксельный 5-кратный перископический телеобъектив и 200-мегапиксельную основную камеру от Galaxy S24 Ultra. Такая конфигурация может позволить записывать видео 8K со всех четырёх задних камер с потенциальной поддержкой переключения объективов во время записи. Сверхширокоугольный датчик с разрешением 50 МП также позволит обрезать фотографии без существенной потери детализации, подобно тому, что Samsung продемонстрировала в своих основных камерах с высоким разрешением. Помимо аппаратных обновлений, Samsung продолжит совершенствование алгоритмов для улучшения качества снимков. Алгоритм камеры Galaxy S24 Ultra уже успешно улучшил качество изображений и стабилизацию камеры, и ожидается, что эти алгоритмы будут ещё больше расширены и улучшены в Galaxy S25 Ultra.