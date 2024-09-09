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СтарыйДед
В преддверии запуска iPhone 16 опубликованы основные преимущества версии Pro перед стандартной
IPhone 16 Pro имеет четыре основных преимущества перед iPhone 16.

Сегодня вечером Apple официально представит новую серию смартфонов, включая iPhone 16 и iPhone 16 Pro. По последним сообщениям, iPhone 16 Pro имеет четыре основных преимущества перед стандартным iPhone 16, которые делают его более привлекательным выбором для пользователей, ищущих продвинутые функции.

Одним из основных изменений в новых моделях является увеличение размеров экрана. Экран iPhone 16 Pro увеличится с 6,1 дюйма до 6,3 дюйма, а экран iPhone 16 Pro Max увеличится с 6,7 дюйма до 6,9 дюйма. В то же время, стандартные модели iPhone 16 и iPhone 16 Plus сохранят свои прежние размеры экрана — 6,1 и 6,7 дюйма соответственно. Кроме того, Apple продолжит использовать титан в дизайне своих флагманских моделей, что было впервые представлено в серии iPhone 15 Pro. Титановый дизайн будет доступен только для iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Этот материал уже показал себя как надёжный и современный в предыдущих моделях.

Камеры также претерпели значительные изменения. Стандартный iPhone 16 будет оснащён двумя камерами: основной и сверхширокоугольной. Напротив, iPhone 16 Pro будет иметь три датчика: основную камеру, сверхширокоугольный объектив и телеобъектив с 5-кратным увеличением. Кроме того, сверхширокоугольная камера в iPhone 16 Pro будет модернизирована, с увеличением разрешения пикселей с 12 до 48 МП. Стандартный iPhone 16 по-прежнему будет оснащен сверхширокоугольной камерой на 12 МП. Ну и наконец, обе модели, и iPhone 16, и iPhone 16 Pro, будут оснащены чипами серии A18. Однако, iPhone 16 Pro будет оснащён более мощным A18 Pro, который включает 6-ядерный графический процессор, в отличие от 5-ядерного в стандартном A18. Кроме того, A18 Pro будет оснащён более мощным Neural Engine, что является хорошим предзнаменованием для будущих функций Apple Intelligence.

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