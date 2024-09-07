Но при этом, он не самое тонкое устройство во всей серии Galaxy S.

Хотя официальная презентация Samsung Galaxy S25 Ultra ещё не состоялась, утечки информации уже позволяют составить подробное представление о будущем флагмане. Согласно новым данным, Galaxy S25 Ultra будет иметь размеры 162,8 x 77,6 x 8,2 мм. Это сделает его одним из самых тонких флагманов серии Galaxy, хотя и не позволит ему занять титул самого тонкого, который принадлежит старшему Galaxy S6 с толщиной всего 7 мм. Для сравнения, вот размеры флагманских телефонов Galaxy за последние пять лет:

- Galaxy S20 Ultra: 166,9 x 76,0 x 8,8 мм;

- Galaxy S21 Ultra: 165,1 x 75,6 x 8,9 мм;

- Galaxy S22 Ultra: 163,3 x 77,9 x 8,9 мм;

- Galaxy S23 Ultra: 163,4 x 78,1 x 8,9 мм;

- Galaxy S24 Ultra: 162,3 x 79,0 x 8,6 мм.

Ожидается, что телефон сохранит знакомые материалы сборки — титановые рамки по бокам и Gorilla Glass спереди и сзади. Также он, вероятно, будет иметь IP68 защиту от пыли и воды, а также сканер отпечатков пальцев на дисплее для дополнительной безопасности.

При этом одним из наиболее значительных обновлений станет камера. Основной датчик 200 МП и два телеобъектива 50 МП останутся прежними, но сверхширокоугольный модуль получит увеличение с 12 МП до 50 МП. А вот селфи-камера по-прежнему будет 12-мегапиксельной, как и у предшественника. Телефон будет работать на последней версии Android 15 с Samsung One UI 7.1 поверх, что обеспечит современный и интуитивно понятный интерфейс.

Аккумулятор, вероятно, останется на уровне 5000 мА*ч, что показывает предпочтение Samsung сохранять статус-кво в этом аспекте. Зарядка также, скорее всего, останется на уровне 45 Вт, что не является значительным прогрессом с момента ее дебюта в Galaxy S20 Ultra в 2020 году. Смартфон будет оснащён 6,8-дюймовым Dynamic AMOLED дисплеем с разрешением 1440 x 3088 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Внутренняя память будет доступна в вариантах 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ, а оперативная память составит 12 ГБ.