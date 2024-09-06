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СтарыйДед
Xiaomi работает над бескнопочным смартфоном в серии продуктов MIХ
Появилась информация о бескнопочном устройстве Xiaomi под кодовым названием «wangshu».

Недавно стало известно, что компания Xiaomi самостоятельно разрабатывает смартфон без кнопок под кодовым названием «Zhuque». Это считается первой попыткой Xiaomi создать смартфон без кнопок, хотя есть интересные нюансы в истории компании. Однако, около полутора лет назад у Xiaomi действительно был бескнопочный смартфон под кодовым названием «Wangshu», который может являться прототипом новой модели. Новый смартфон «Zhuque» также будет отличаться инновационным подходом к управлению. По слухам, Xiaomi исследует возможности управления жестами, краями, чувствительными к давлению, и даже голосовыми командами для обеспечения полного контроля над устройством без необходимости использования физических кнопок. Это позволит создать тонкие рамки вокруг экрана и реализовать дизайн с полноразмерным экраном.

Судя по имеющимся изображениям, корпус «Wangshu» не имеет физических кнопок, но всё же оснащён интерфейсом USB-C и слотом для SIM-карты. «Wangshu» оснащён OLED-экраном 2K с частотой обновления 120 Гц и имеет камеру под экраном, что делает его настоящим полноэкранным устройством. Что касается конфигурации, «Wangshu» обладает Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, встроенным аккумулятором ёмкостью всего 4500 мА*ч и поддерживает быструю проводную зарядку до 200 Вт и беспроводную зарядку 50 Вт.

Надпись на верхней части корпуса и код Xiaomi MIUI/Paper OS указывают на то, что данный смартфон действительно является продуктом серии Xiaomi MIX. Однако по разным причинам «Wangshu» не производился серийно и не выпускался в продажу. До сих пор новости о «Zhuque» не просачивались из Xiaomi, и многие из концепций дизайна, похоже, тесно связаны с «Wangshu». Стоит отметить, что в последние месяцы появляется всё больше слухов о новом устройстве Xiaomi MIX. Сообщается, что Xiaomi MIX может быть выпущен уже в 2025.

#xiaomi #смартфон #смартфон 2024 #смартфон xiaomi #xiaomi mix #смартфон 2025 #xiaomi mix 4
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