Недавно стало известно, что компания Xiaomi самостоятельно разрабатывает смартфон без кнопок под кодовым названием «Zhuque». Это считается первой попыткой Xiaomi создать смартфон без кнопок, хотя есть интересные нюансы в истории компании. Однако, около полутора лет назад у Xiaomi действительно был бескнопочный смартфон под кодовым названием «Wangshu», который может являться прототипом новой модели. Новый смартфон «Zhuque» также будет отличаться инновационным подходом к управлению. По слухам, Xiaomi исследует возможности управления жестами, краями, чувствительными к давлению, и даже голосовыми командами для обеспечения полного контроля над устройством без необходимости использования физических кнопок. Это позволит создать тонкие рамки вокруг экрана и реализовать дизайн с полноразмерным экраном.
Судя по имеющимся изображениям, корпус «Wangshu» не имеет физических кнопок, но всё же оснащён интерфейсом USB-C и слотом для SIM-карты. «Wangshu» оснащён OLED-экраном 2K с частотой обновления 120 Гц и имеет камеру под экраном, что делает его настоящим полноэкранным устройством. Что касается конфигурации, «Wangshu» обладает Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, встроенным аккумулятором ёмкостью всего 4500 мА*ч и поддерживает быструю проводную зарядку до 200 Вт и беспроводную зарядку 50 Вт.
Надпись на верхней части корпуса и код Xiaomi MIUI/Paper OS указывают на то, что данный смартфон действительно является продуктом серии Xiaomi MIX. Однако по разным причинам «Wangshu» не производился серийно и не выпускался в продажу. До сих пор новости о «Zhuque» не просачивались из Xiaomi, и многие из концепций дизайна, похоже, тесно связаны с «Wangshu». Стоит отметить, что в последние месяцы появляется всё больше слухов о новом устройстве Xiaomi MIX. Сообщается, что Xiaomi MIX может быть выпущен уже в 2025.