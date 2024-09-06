Отличием от прошлой модели является наличие большого и яркого экрана, более длительного времени автономной работы и более точного отслеживания состояния здоровья.

На выставке Consumer Electronics Show 2024 в Берлине, Германия (IFA 2024), компания Honor представила не только свою новую серию складных мобильных телефонов Magic V3, но и анонсировала новые умные часы — Honor Watch 5. Это продолжение прошлогодней модели Honor Watch 4, и новинка обладает целым рядом улучшений.

Honor Watch 5 имеют квадратный 1,85-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 450×390 пикселей и максимальной яркостью 1000 нит, что делает экран более ярким и чётким по сравнению с предыдущей моделью. Эти умные часы имеют алюминиевую рамку Series 6 и обладают вращающейся ручкой для удобного управления, а также динамиком и микрофоном для звонков по Bluetooth. Благодаря уровню защиты IP68 и водонепроницаемости 5 АТМ, пользователи могут носить их во время плавания, не беспокоясь о повреждении. Honor Watch 5 могут отслеживать ежедневные перемещения и имеют встроенную функцию GPS-позиционирования. Они подключаются через Bluetooth 5.2 и имеют 4 ГБ встроенной памяти для хранения музыкальных плейлистов. Работают эти часы под управлением системы Honor MagicOS 8, которая обеспечивает современный и интуитивно понятный интерфейс.

Аккумулятор Honor Watch 5 имеет ёмкость 480 мА*ч и выполнен из кремниево-углеродных материалов, что на 21% повышает плотность энергии по сравнению с предыдущей моделью. В сочетании с оптимизатором энергопотребления на системном уровне Honor OS Turbo X, компания Honor утверждает, что время автономной работы Watch 5 может достигать 15 дней при нормальном использовании. Помимо улучшенной автономности, Honor Watch 5 также поддерживают научное отслеживание сна, утренний отчёт о состоянии здоровья и быстрое сканирование здоровья. Эти функции позволяют пользователям отслеживать состояние своего здоровья в любое время, обеспечивая более точный мониторинг основных показателей, таких как частота сердечных сокращений и уровень SpO2. Honor Watch 5 выпускаются в трёх цветах: чёрном, золотом и зелёном. Цены и наличие этих умных часов пока не объявлены, но ожидается, что они будут доступны уже в ближайшее время.