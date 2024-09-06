Он оснащён ЖК-экраном с частотой 120 Гц и аккумулятором ёмкостью 5000 мАч.

Компания Transsion Infinix представила в Индии свой новый смартфон Infinix Hot 50 5G, который уже привлёк внимание многих. Компания позиционирует данное устройство, как мощный и стильный смартфон, который идеально подходит для тех, кто ищет современное устройство с отличными характеристиками в бюджетном ценовом диапазоне. Этот телефон не только тонкий, но и надёжный, с толщиной всего 7,8 мм и степенью защиты IP54 от пыли и брызг.

Infinix Hot 50 5G оснащён 6,7-дюймовым ЖК-экраном IPS с разрешением 720p и частотой обновления 120 Гц. Фронтальная камера имеет разрешение 8 мегапикселей и оснащена светодиодной вспышкой для качественных селфи и видеозвонков. Смартфон имеет три камеры на задней панели, расположенные вертикально в верхнем левом углу, что делает его легко узнаваемым. Основная камера состоит из 48-мегапиксельного сенсора Sony IMX582, 2-мегапиксельного датчика глубины и дополнительного объектива, что позволяет использовать более чем 12 режимов съëмки. Процессор MediaTek Dimensity 6300 в сочетании с 4 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти обеспечивает достаточную производительность и быструю обработку данных. Телефон работает под управлением системы XOS 14.5, основанной на Android 14.

Аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч с поддержкой 18-ваттной быстрой зарядки обеспечивает длительную автономную работу устройства. Кроме того, телефон оснащен датчиком отпечатка пальца с функцией влажного касания, позволяющей разблокировать телефон даже при влажных пальцах. Смартфон доступен в четырёх цветах: Dreamy Purple (фантазийный фиолетовый), Sage Green (свежий зеленый), Sleek Black (элегантный черный) и Vibrant Blue (яркий синий). Infinix Hot 50 5G доступен в двух вариантах: 4 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 128 ГБ. Цена базовой версии составляет 8 999 индийских рупий (примерно 9 600 рублей), а версия с 8 ГБ оперативной памяти — 10 999 индийских рупий (примерно 11 800 рублей), а продажи начнутся 9 сентября.