Смартфон также поддерживает обратную зарядку, которая позволяет заряжать устройства с ёмкостью до 5000 мА*ч.

Сегодня вечером 5 сентября компания Vivo провела конференцию по запуску нового продукта, официально представив ещё один шедевр в своей линейке — модель среднего класса Vivo Y300 Pro. Этот смартфон стал настоящим продуктом-блокбастером в серии Vivo Y и может быть назван лидером, благодаря ряду инновационных технологий и превосходному дизайну.

Одной из главных особенностей Vivo Y300 Pro является ультратонкий аккумулятор Blue Ocean ёмкостью 6500 мА*ч. Это самая большая батарея в истории Vivo, и её ёмкость является одной из самых больших в отрасли. В сочетании с флагманской технологией флэш-зарядки Yuanhang мощностью 80 Вт, пользователи могут наслаждаться достаточно быстрой скоростью зарядки в данном сегменте. Особенно впечатляет функция быстрого запуска при отсутствии заряда: просто подключив зарядное устройство, телефон сразу получает питание и включается уже в течение 4 секунд, что значительно улучшает удобство его использования. А благодаря инновационным материалам аккумулятора и самостоятельно разработанным алгоритмам проверки работоспособности, срок службы аккумулятора данного смартфона вдвое превысит по сравнению со стандартными смартфонами. Даже после пяти лет использования, он будет способен работать в стандартном режиме. После 1700 циклов зарядки и разрядки, оставшаяся ёмкость аккумулятора все ещё может поддерживаться на уровне более 80%. Телефон также поддерживает обратную зарядку, позволяя заряжать периферийные устройства ёмкостью до 5000 мА*ч.

Vivo Y300 Pro не уступает и внешне. Что касается экрана, Vivo Y300 Pro обладает изогнутым AMOLED-дисплеем размером 6,7 дюйма с разрешением FHD+. Локальная пиковая яркость экрана достигает 5000 нит, а глобальная максимальная яркость — 1300 нит, что делает его самым ярким экраном в серии Y на сегодняшний день. Экран также прошёл проверку Национального центра глазной инженерии и имеет сертификат SGS на низкий уровень синего света, обеспечивая всестороннюю защиту глаз. Это первый мобильный телефон Vivo, в котором используется микроизогнутый дизайн экрана. Золотая микроизогнутая дуга под углом 40° и R-образный угол экрана с непрерывным переходом кривизны не только улучшают внешний вид, но и обеспечивают более удобное удержание. Новый телефон доступен в четырёх цветах: титановый, золотой с нефритом, белый и угольно-черный. Толщина телефона составляет всего 7,69 мм, что отражает превосходную технологию упаковки Vivo, которая помогла смартфону сохранить компактность, не смотря на встроенный аккумулятор большой ёмкости.

Внутри Vivo Y300 Pro установлен процессор Snapdragon 6 Gen 1, который дополнен 8 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенной памяти. Новый смартфон спереди обладает 32-мегапиксельной линзой, а задняя часть использует 50-мегапиксельную основную камеру Sony LYT-600, которая поддерживает 2-кратный оптический зум. Vivo Y300 Pro также поддерживает обработку изображений с использованием искусственного интеллекта. В частности, он может редактировать изображения, позволяя автоматически устранять ненужные объекты одним касанием с помощью искусственного интеллекта, что даёт больше возможностей для фотосъёмки. Всего выпущено 4 варианта данного смартфона по начальной цене от 1799 юаней (примерно 22 500 рублей).